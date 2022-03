Viterbo, topi nel palazzo senza ascensore da mesi. La denuncia degli inquilini

Massimiliano Vismara 20 marzo 2022 a

a

a

Tra immondizia ed escrementi di topo continuano disagi e lamentele negli alloggi comunali di piazza San Carluccio. Stavolta la segnalazione arriva da una residente affetta da gravi problemi di deambulazione. La donna, da mesi, è costretta a farsi assistere dalla figlia per scendere le scale per via di un ascensore perennemente rotto. “Ho 88 anni e grandi difficoltà a muovermi - spiega Maria Bizzarri -. Sono costretta a muovermi con un deambulatore, e questo ascensore rotto mi impedisce di uscire di casa. Le rare volte che metto fuori il naso lo faccio grazie a mia figlia. Ma in ogni caso è una grande fatica”.

E' scontro sul degrado a Roccalvecce

L’ascensore, secondo le testimonianze degli abitanti della palazzina, sarebbe rimasto per mesi rotto, poi è stato riparato, ma tempo pochi giorni e ha smesso di nuovo di funzionare. “E’ sempre rotto - continua la signora - lo riparano e si rompe di nuovo, pensate che tempo fa per uscire sono stata costretta a chiamare un’ambulanza che ho pagato di tasca mia, non si può andare avanti così”. Ma nella palazzina non è solo un ascensore rotto a rendere la vita dura agli inquilini, come spiega Marco Borghetti figlio di un’altra residente del complesso: “Mia madre vive in quelle case ormai da qualche anno, purtroppo si muove male e l’ascensore che va a singhiozzo certo non l’aiuta. In più mi sono dovuto addossare la spesa della caldaia che serve tutti gli appartamenti del corridoio dove vive mia madre: erano mesi che andava continuamente in blocco e nessuno interveniva. Ho fatto la stessa cosa per i piccoli corrimano che ho messo per aiutare la mamma a scendere le scale”.

Giochi nei parchi della città distrutti dai vandali

Il complesso è suddiviso in vari corridoi inframmezzati da piccole sale che sono diventate il regno dei topi, anche grazie a un paio di vecchie poltrone che i roditori hanno eletto a dimora stabile. Ma i topo vivono anche tra i vasi messi sulle scale da un residente. Il signore in questione qualche mese fa se né andato ma i vasi no. E neppure i topi.

Fontane all'asciutto da due settimane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.