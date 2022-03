Viterbo, ladri in un negozio di telefonia: rubano merce per 40 mila euro

19 marzo 2022 a

Svaligiato un negozio di telefonia in via Cardarelli. Il furto è stato commesso la scorsa notte, poco dopo le 2, quando i ladri, una volta forzata la finestra che si trova sul retro dell’attività commerciale, si sono introdotti all’interno riuscendo a disattivare il sistema di allarme, in modo tale da poter agire indisturbati. Poi, da quanto si è appreso, avrebbero fatto razzia di cellulari di ultima generazione, rubandone una trentina, ciascuno del valore di 1.000 euro, oltre ad una decina di notebook, più o meno dello stesso valore.

Un bottino complessivo che, stando ad alcune indiscrezioni, si aggirerebbe così intorno ai 40 mila euro. Poi i ladri si sono dati alla fuga attraverso la stessa finestra che avevano forzato qualche minuto prima. Un altro furto è stato invece commesso in un’abitazione in via Monte Cervino, nel quartiere Murialdo. Qui i ladri avrebbero portato via 10 mila euro in gioielli. Il furto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì.

I ladri, forse dopo aver verificato che nell’abitazione non c’era nessuno, si sono introdotti all’interno dell’appartamento e hanno rovistato in camera da letto riuscendo, come detto, a rubare gioielli per un valore di circa 10 mila euro. Da quanto si è appreso non vi sarebbero stati segni di effrazione. Sarebbe stato lo stesso proprietario, una volta rientrato a casa, ad accorgersi del disordine e a chiedere l’intervento della polizia, che ha subito avviato le indagini.

