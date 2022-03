Viterbo, morte Paco Fabrini. Automobilista a processo per omicidio stradale

Valeria Terranova 19 marzo 2022 a

A 3 anni dall’incidente in cui perse la vita Paco Fabrini, chef e pizzaiolo 46enne di Ronciglione, si è aperto il processo per omicidio stradale che vede imputato un 39enne viterbese, ritenuto responsabile di aver tamponato e ucciso il 46enne.

Ieri l’altro in sei si sono costituiti come parti civili con l’avvocato Armando Fregola durante l’udienza destinata all’ammissione delle prove. Lo schianto mortale risale alla notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre del 2019 e avvenne in prossimità dell’incrocio tra la Cassia bis e la tangenziale di Ronciglione.

Intorno alla mezzanotte la vittima, nota per i suoi trascorsi cinematografici tra il ’79 e l’86 e per aver recitato accanto a Tomas Milian, interpretando il popolare personaggio di Rocky, il figlio del celebre ispettore di polizia Nico Giraldi, mentre era a bordo del proprio scooter fu urtata da una Clio alla cui guida c’era l’imputato.

La violenza dell’urto fece carambolare Fabrini addosso a un’Audi. Quest’ultimo automobilista, indagato anch’egli da principio e che a quanto è dato sapere avrebbe già patteggiato la pena all’esito di un procedimento parallelo, si allontanò senza prestare soccorso al 46enne che fu invece aiutato da un passante che in quel momento stava transitando presso il luogo dell’impatto.

I difensori dell’imputato hanno già preannunciato che in merito alla dinamica del drammatico incidente il proprio consulente sarebbe arrivato a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle dedotte dal consulente della Procura, ma entrambi gli esperti saranno interrogati nel corso delle prossime udienze. Si tornerà in aula il 19 maggio per l’ascolto dei primi 6 testimoni della pubblica accusa.

La vittima dell’incidente aveva avuto un passato da attore tra la fine degli anni ‘70 e la prima metà degli anni ‘80.

In quegli anni aveva instaurato un rapporto speciale con Thomas Milian e, dopo che aveva abbandonato la carriera di attore avevano continuato a sentirsi fino alla morte, cinque anni fa, dell’uomo che ha dato il volto al celebre ispettore.

Paco Fabrini era figlio di una costumista che lavorava appunto in quei film e che oggi si è costituita parte civile del processo a carico dei presunti responsabili dell’incidente.

