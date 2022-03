Viterbo, macchina del fango. Quasi tutte le accuse verso la prescrizione

19 marzo 2022 a

A novembre, quando si tornerà in aula per gran parte delle accuse scatterà la prescrizione. E’ destinato a finire nel nulla, come già di era capito ormai da tempo, il processo legato all’inchiesta sulla presunta Macchina del fango. Nei giorni scorsi è saltata un’altra udienza e c’è stato il rinvio al 4 novembre quando, calcoli alla mano, per quasi tutti i capi di imputazione a carico di 8 imputati tra i quali l’ex assessore regionale all’agricoltura Angela Birindelli e il giornalista Paolo Gianlorenzo ex direttore di Nuovo Viterbo Oggi e L’Opinione di Viterbo.

L’inchiesta coordinata dal pm Massimiliano Siddi si è chiusa alla fine del 2012 e i fatti risalgono ai due anni precedenti. Le altre persone finite davanti al collegio sono la giornalista Viviana Tartaglini, l’imprenditore Giuseppe Fiaschetti, l’impiegato dell’agenzia delle entrate Luciano Rossini, l’ex dipendente della Asl, Sara Bracoloni, l’ex direttore dell’assessorato all’agricoltura Roberto Ottaviani e l’ex commissario straordinario dell’Arsial Erder Mazzocchi. Sono stati accusati a vario titolo di tentata estorsione, tentata concussione, corruzione, minacce, peculato, abuso d’ufficio, appropriazione indebita, rivelazione di segreti d’ufficio, soppressione di atti, sostituzione di persona e detenzione di arma.

Ma a settembre il tempo sarà scaduto per quasi tutti i capi di imputazione. Resterà in piedi solo la concussione contestata all’ex assessore regionale Angela Birindelli. Si tratta delle presunte pressioni che avrebbe fatto per rimuovere il dipendente Arsial Stefano Bizzarri che all'epoca era consigliere comunale di minoranza di Bagnoregio.

Tutte le altre accuse sono destinate, salvo eventuali riqualificazioni dei reati, a cadere. Dal finanziamento ai giornali per attaccare gli avversari politici al caso vinitaly fino alla presunta tentata estorsione ad alcuni giornalisti della testa che allora era diretta da Paolo Gianlorenzo. Ma su questo punto le parti civili che rappresentano alcuni redattori hanno annunciato che sono intenzionati a chiedere la riqualificazione del reato in estorsione perché in almeno un caso la minaccia del licenziamento si sarebbe tramutata in realtà.

Sull’inchiesta si scrissero fiumi di inchiostro ma, come detto, tutto sembra destinato alla prescrizione. Cadranno anche le accuse a Paolo Gianlorenzo. Dopo che il processo per calunnia alla polizia è stato stralciato - è arrivata poi l’assoluzione - erano rimaste solo accuse vicinissime alla prescrizione.



