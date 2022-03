Viterbo, immigrati clandestini. Finti contratti di lavoro per il permesso di soggiorno: 7 a processo

18 marzo 2022 a

Procuravano contratti di lavoro fittizi e permessi di soggiorno in cambio di somme di denaro. É ripreso ieri il processo a carico di 7 imputati finiti davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco con l’accusa di far parte di una organizzazione criminale dedita ad agevolare l’ingresso di cittadini stranieri clandestini in Italia. Il procedimento è scaturito dall’inchiesta “Easy to place” risalente al novembre del 2015. “Riuscimmo a sapere che quest’uomo era residente a Gallese – ha riferito un ufficiale che si occupò degli accertamenti - e in seguito scoprimmo che molte altre persone erano residenti nella sua stessa abitazione che in realtà non era abitata, ma veniva solo sfruttata. L’altro uomo invece abitava per lo più a Roma. Ritenemmo dunque che i due collaborassero. Gli immigrati provenivano dal nord e dal centro Africa, Mediorente, India, Pakistan, Est Europa e transitavano in Italia passando da alcuni Stati appartenenti all’area Schengen. Fino a quando poi una signora tunisina decise di denunciare per essere stata truffata”. Si tornerà in aula il 26 ottobre per l’audizione di un teste della difesa mentre l’udienza del 14 dicembre sarà dedicata alla discussione.

