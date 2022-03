Viterbo, casa popolare occupata a San Faustino. Assolti in quattro

18 marzo 2022 a

Assolti due donne e due uomini, 3 italiani e uno straniero, accusati di aver occupato abusivamente alcune case popolari dell’Ater in via Sant’Agostino, nel quartiere di San Faustino nel 2016. I quattro soggetti furono individuati nell’ambito del piano di controllo straordinario istituito 5 anni fa per l’ordine e la sicurezza pubblica volto a monitorare e intercettare occupazioni abusive di alloggi, permessi di soggiorno relativi a immigrati, residenti in zona e affitti in nero.

Il bilancio comunicato a settembre 2016 fu di oltre 86mila euro di sanzioni, 963 gli appartamenti esaminati, 79 affitti risultati irregolari, 3 persone denunciate, nello specifico due per furto di energia elettrica, e una per distacco di fornitura di acqua. I quattro presunti occupanti finiti sul banco degli imputati, stando alle accuse, si sarebbero appropriati di un’abitazione situata al piano terra e dell’appartamento ubicato al quarto piano dell’edificio. Ieri il pm ha avanzato un’istanza di assoluzione, alla quale i sono associati i difensori, tra i quali l’avvocato Luigi Mancini.

I legali nel corso delle rispettive arringhe hanno sostenuto che dalla fase istruttoria non fossero emerse prove sufficienti a dimostrare la responsabilità penale degli assistiti, in quanto non furono rinvenuti oggetti personali, utenze di luce e gas riconducibili agli indiziati. Il verdetto finale emesso dal giudice Francesco Rigato ha assolto le due donne e i due uomini dalle contestazioni mosse a loro carico.

