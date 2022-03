Viterbo, caro carburante. Gli agricoltori bloccano l'Aurelia

Fabrizio Ercolani 18 marzo 2022 a

“La pistola puntata contro l’agricoltura”. E’ un cartello eloquente ad aprire la lunga fila di trattori che ieri mattina hanno percorso la Statale Aurelia per protestare contro una situazione ormai insostenibile. Su, vertiginosamente, i prezzi di carburante, plastica e fitofarmaci, concimi azotati divenuti introvabili e con prezzi più che triplicati e poi prezzi di mangimi alle stelle: un mix devastante che ha messo in ginocchio tutto il settore primario, dagli agricoltori agli allevatori, dagli agriturismi a tutti i protagonisti della filiera produttiva. “Questa situazione già era insostenibile nel 2021 – spiega Remo Parenti, Confagricoltura Viterbo-Rieti - in più ora ci si è messa anche la tempesta perfetta della guerra. Non siamo più in grado di svolgere la nostra funzione essenziale, ovvero essere produttori di cibo. Sul tavolo ministeriale al quale siedono, anche industriali e grande distribuzione, ci sono delle proposte fatte ora ci auguriamo che il governo le attui a cominciare da una riduzione dei costi energetici. Tanti agricoltori non stanno più programmando le semine primaverili, perché a questa situazione critica si aggiunge anche la siccità”.

A Tarquinia si sono riversati agricoltori e allevatori del litorale (e non solo) per far sentire forte la propria voce. “Non è un solo settore in difficoltà – aggiunge Mauro Pacifici, Presidente Coldiretti Viterbo- ma è un intero comparto. Abbiamo la necessità di garantire l’approvvigionamento alimentare perché non dobbiamo creare psicosi, ma non possiamo diventare un ammortizzatore sociale. Chiediamo che tutte quelle leggi che sono state fatte vengano applicate, come ad esempio quella relativa alle pratiche sleali e al sottocosto. Non abbiamo incrociato le braccia, ma abbiamo alzato il livello di attenzione per tutelare la filiera e per continuare a garantire il made in Italy”.

