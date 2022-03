Viterbo, agromeccanica: azienda di Vetralla riceve un premio a Verona. E' sul mercato da 40 anni

18 marzo 2022 a

Una vita dedicata alla terra e alla sua lavorazione, oltre quarant’anni per la precisione, che gli è valsa un importante riconoscimento. Roberto Rossi, agromeccanico di Vetralla si è aggiudicato il premio come contoterzista dell’anno. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito alla Fieragricola di Verona, una manifestazione organizzata dalla rivista “Il contoterzista”, organo di stampa della Confederazione nazionale degli agromeccanici. In tutto sono stati sei gli imprenditori del settore premiati, ognuno per il proprio ambito specifico, agricoltura di precisione, innovazione, donne, giovani, diversificazione, e filiera agricola. Rossi, specializzato nell'assistenza tecnica agli impianti a biogas, si dedica ai campi e ai macchinari per lavorare, ha vinto quello relativo alla diversificazione. “E’ stato motivo di estrema soddisfazione - racconta Rossi -, anche perchè per la prima volta, in questo ambito, viene premiata un’impresa del centro Italia. Infatti, a parte Foggia, gli atri premi sono andati ad aziende del nord Italia: Ferrara, Treviso, Brescia e Torino”.

Che significa lavorare come contoterzista?

“Lavorare la terra, come movimento, spianamento, agricoltura in genere sulle proprietà degli altri, e poi essere pagato in termini di prodotto. Inoltre ci siamo anche specializzati nel biogas e nel biometano, al quale abbiamo dedicato molto tempo del nostro lavoro facendo anche assistenza tecnica in questo campo”.

La parte fondamentale è costituita dalla capacità di comprare i macchinari migliori per lavorare, giusto?

“E’ così, bisogna intercettare i prodotti migliori, capire i mutamenti in atto, in questi decenni se n’è fatta di strada. E poi avvalersi anche delle nuove tecnologie. Oggi ad esempio si fa molto con il 4.0, si scaricano i dati, si controlla. Un modus operandi che si declina in maggiore precisione e in maggiore resa”.

D’altra parte la Tuscia ha un patrimonio vasto di terreni e coltivazioni, e che in questa occasione si sia premiata una realtà locale, la dice lunga sulla strada che anche le aziende di settore come quella di Roberto Rossi stiano facendo verso un cambiamento di innovazione e tecnologia.

