Viterbo, veleno per topi lasciato accanto alla biblioteca comunale di Civita Castellana. Allarme per i gatti

Civita Castellana, Pasticche di veleno per topi lasciate a terra per uccidere i gatti. Questo grave episodio è denunciato e condiviso sui social dai gestori della comunità felina che è ubicata nei pressi della biblioteca comunale Enrico Minio, in pieno centro storico.

“E’ importante - scrivono nel messaggio di allarme i gestori della comunità felina - che gli abitanti non portino a spasso i loro cani e non conducano neanche i bambini nell’area limitrofa alla biblioteca comunale di Civita Castellana Enrico Minio. Da qualche giorno sono state collocate da qualche delinquente, insensato, incivile, probabilmente con problemi mentali, pasticche di veleno per topi, di colore rosso, con l’intento di uccidere i gatti della nostra colonia felina. Per fortuna i gatti non le hanno mangiate, ma i cani potrebbero farlo, e i bambini altrettanto. Abbiamo prontamente bonificato l'area, ma potrebbe essere sfuggita qualche pasticca. Appena avremo la risposta delle analisi, si provvederà a fare la denuncia contro ignoti. Nel frattempo ci siamo attivate per un controllo 24 ore su 24”.

Un fenomeno preoccupante e pericoloso che sarà presto al vaglio delle forze dell’ordine, al fine di evitare conseguenze gravi e spiacevoli , soprattutto ai danni dei minori.



