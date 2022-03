Viterbo, teatro dell'Unione: Paolo Belli in scena con “Pur di far commedia”

17 marzo 2022 a

a

a

Paolo Belli in scena al teatro dell’Unione di Viterbo mercoledì 30 marzo con lo spettacolo “Pur di far commedia”. Nello spettacolo, scritto con Alberto Di Risio, l’artista racconta le mille peripezie ed i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste.

Monica Bellucci, il tango passionale e sensuale a Ballando con le Stelle | Video

Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di “Pur di far commedia” dove Paolo Belli, accompagnato da sette musicisti, lascia più spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico, si lascia trasportare dai ricordi riuscendo a coinvolgere gli spettatori, emozionando ed emozionandosi, ripensando al percorso finora fatto.

Anna Safroncik, il dramma del padre scappato da Kiev: "Il suo abbraccio il più bello della mia vita"



Siamo in un’ipotetica sala prove e Paolo sta preparando il nuovo tour quando viene sopraffatto dagli eventi: fra ritardi, nuovi musicisti da provinare e personaggi dalla personalità ingombrante, la commedia racconta la vita quotidiana di chi fa questo mestiere con grande dedizione malgrado le mille difficoltà. Finito a sorpresa in questa eccentrica band, il protagonista dovrà adeguarsi al linguaggio dei suoi stravaganti musicisti.

Il sogno di diventare attore: casting per il nuovo film di Paolo Virzì

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.