Viterbo, rifiuti. Giampieri (Fratelli d'Italia) attacca Zingaretti e Gualtieri

La questione dei rifiuti infiamma ancora il confronto politico. La scorsa settimana è stata sequestrata la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, quella che stava accogliendo in maniera temporanea buona parte dell’immondizia di Roma. Una notizia che fa tremare Viterbo dove si teme che vangano dirottati i rifiuti, come è già avvenuto in passato.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Giampieri va all’attacco: “Sulla questione rifiuti la Procura assesta un duro colpo all’azione congiunta Zingaretti-Gualtieri mirata alla reiterata servitù dei cittadini della Regione Lazio”.

Ancora Giampieri: “La fallace gestione della questione rifiuti, basata sui continui rimpalli di responsabilità, è stata definitivamente messa a nudo dal pronunciamento dell’autorità giudiziaria che ha sancito, ancora una volta, il fallimento della politica della sinistra. Da anni il tema si protrae senza alcuna soluzione se non quella di aumentare il carico dei rifiuti sui residenti nelle province, in particolare quella di Viterbo che da sempre è la più colpita dai maggiori carichi di immondizia provenienti da Roma. E’ ora che Zingaretti si affretti a proporre soluzioni concrete in cui tutti siano pronti ad assumersi le proprie responsabilità, altrimenti il tema dei rifiuti rischia di implodere travolgendo le istituzioni ad ogni livello”.

