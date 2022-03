Viterbo, Covid. Il virus rialza la testa, positivi in aumento: sono 4.100

17 marzo 2022 a

Il virus rialza la testa anche se i numeri sulla pressione ospedaliera fotografano una situazione ampiamente sotto controllo. Ieri, 16 marzo, la Asl ha ufficializzato 432 nuovi casi di positività e il decesso di un’anziana di 86 anni, di Civita Castellana, che era ricoverata a Belcolle. La pressione sulle strutture ospedaliere non preoccupa. Ci sono, in tutto, 42 persone ricoverate a Belcolle: 37 in malattie infettive e 5 nel reparto di medicina. In terapia intensiva non ci sono positivi. I guariti ieri sono stati 362. Dunque i positivi crescono ancora e raggiungono quota 4.100 con 4058 che stanno in convalescenza in casa.

I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 94 Viterbo, 31 Montefiascone, 18 Orte, Vetralla, 16 Soriano nel Cimino, Sutri, 14 Fabrica di Roma, 13 Montalto di Castro, Vasanello, 12 Nepi, Tuscania, Vitorchiano, 11 Corchiano, Ronciglione, Tarquinia, 9 Bolsena, 8 Blera, Capranica, 7 Canepina, 6 Bagnoregio, Caprarola, Grotte di Castro, Valentano, Villa San Giovanni in Tuscia, 5 Bassano in Teverina, Vignanello, 4 Bomarzo, Ischia di Castro, Monte Romano, Monterosi, 3 Bassano Romano, Capodimonte, Carbognano, Civita Castellana, Graffignano, Lubriano, 3 a Marta, 2 Calcata, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Faleria, Gallese, San Lorenzo Nuovo, Vallerano, 1 Acquapendente, Castel Sant’Elia, Celleno, Farnese, Gradoli, Onano, Piansano.

Sale a 50245 il numero delle persone negativizzate, 574 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 353.333 tamponi. I cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 56721.



