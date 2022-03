Viterbo, Poste al sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti: "Presto miglioreremo l'ufficio"

16 marzo 2022 a

Poste Italiane fa sapere che in seguito alla recente richiesta, da parte del Comune di Vitorchiano, di una nuova e più adeguata sede per l'ufficio postale e di servizi al pubblico più efficienti, l’azienda ha risposto al sindaco assicurando al più presto alcuni miglioramenti essenziali alla struttura.

L'azienda, infatti, ha espresso la volontà di potenziare fin da subito l'organico in servizio, integrando una risorsa nella prima metà del mese, periodo in cui si registra un incremento delle operazioni allo sportello, relative all'erogazione delle pensioni e alla scadenza di pagamenti vari. Quindi, intende valutare l'installazione di un eliminacode, ossia un gestore manuale che scandirà l'ordine di prenotazione dei clienti, per i ottimizzare i tempi delle attese.

Infine, per quanto riguarda il riposizionamento della sede di via Manzoni 22, “è in corso una valutazione per l'inserimento del nuovo ufficio postale di Vitorchiano nel piano infrastrutturale aziendale”.

"Ringrazio Poste Italiane per il riscontro fornito alle nostre rimostranze - commenta il sindaco Ruggero Grassotti - e accolgo con soddisfazione la volontà di integrare l'organico e di implementare un eliminacode, urgenze diventate ormai improcrastinabili a causa dei disagi che i cittadini si trovano ad affrontare ogni giorno. Ci è stato inoltre assicurato che l'ufficio è sottoposto a costante monitoraggio da parte dell'azienda, in modo tale da intervenire tempestivamente in caso di criticità. In ogni caso, ci auguriamo che nel prossimo futuro possa concretizzarsi una nuova sede più spaziosa, fruibile e confortevole che un paese dinamico e in crescita come il nostro merita".

Nelle settimane scorse Grassotti aveva parlato di “urgente bisogno di una nuova e più spaziosa sede” e di “migliorare la qualità dei servizi offerti al pubblico”. Il nostro comune - aveva commentato - è uno dei più dinamici del territorio, molte giovani famiglie scelgono di vivere qui e non è ammissibile che un servizio fondamentale come l'ufficio postale sia al di sotto degli standard di vita che, come paese, offriamo ai residenti”.

