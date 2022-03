Viterbo, monopattini in città. Più controlli della polizia locale: multe in arrivo per gli spericolati

B. M. 16 marzo 2022 a

Circolazione monopattini elettrici in città, maggiori controlli da parte della polizia locale e sanzioni per i trasgressori. Questo quanto disposto dal commissario straordinario Antonella Scolamiero e concordato con il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti. Una decisione che fa seguito all’incontro richiesto dal presidente dell’Automobile Club Viterbo Sandro Zucchi alla dottoressa Scolamiero, svoltosi nei giorni scorsi nella sala Rossa di Palazzo dei Priori. Presente per l’occasione anche il direttore Automobile Club Viterbo Lino Rocchi. Gli agenti della polizia locale hanno già ricevuto mandato dal comandante Vinciotti di intensificare i controlli, in particolar modo nel centro storico, e verificare il rispetto delle vigenti norme specifiche sui monopattini elettrici e di quelle più generali del codice della strada, come il divieto di circolare su marciapiedi o contromano. L’Automobile Club Viterbo aveva sollecitato una decisione in tal senso scrivendo una lettera al commissario, per illustrare i problemi alla sicurezza e alla viabilità derivanti dall’uso dei monopattini senza il rispetto delle regole.

