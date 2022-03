Viterbo, scorie nucleari. Sogin ha consegnato al ministero la lista dei siti idonei per il deposito

Beatrice Masci 16 marzo 2022 a

Sogin ha consegnato ieri, 15 marzo, al ministero della Transizione ecologica la Cnai, la lista dei siti idonei ad ospitare il deposito unico dei rifiuti nucleari. Nulla è trapelato e il documento resta top secret. Lo sarà almeno per circa due mesi ancora. Infatti, il ministero, dopo aver preso visione del documento (e non è detto che lo faccia immediatamente visti i problemi con i quali si sta confrontando sul fronte di energia e rincari) lo invierà all’Isin, l’Ispettorato nazionale per la difesa nucleare, che dovrà dare un parere tecnico. Nella Tuscia l’allarme resta ai massimi livelli, anche perché sono ben 22 i siti potenzialmente idonei. Percentuali alla mano, i comitati temono che uno dei 22, se non più, possano essere stati inseriti da Sogin nella lista.

Molte le motivazioni a favore del no. Una su tutte: “Viterbo si trova a due passi dalla Capitale e tutte le zone individuate sono ricche d’acqua”, ribadiscono i comitati. A questo punto, tuttavia, non resta che attendere. L’Isin, infatti, ha 60 giorni di tempo per valutare la lista e le eventuali osservazioni del ministero, prima di dare il parere tecnico e inviare di nuovo la lista al ministro della Transizione ecologica e al ministro delle Infrastrutture. Tempi dunque lunghi, che potrebbero ancora dilatarsi, visto che a quel punto il governo potrebbe anche prendersi del tempo prima di rendere nota la lista. Non c’è, infatti, solo la guerra alle porte dell’Ue che incombe, ma le elezioni. E con le elezioni alle porte non è scontato che il governo decida di imporre il deposito in una delle aree individuate. La lentezza nel prendere decisioni difficili, potrebbe giocare, tuttavia, un ruolo importante, visto che la Cnapi (la lista dei siti potenzialmente idonei), pubblicata il 5 gennaio 2021, era pronta già nel 2014.

Dunque non è ancora chiaro quando, ma anche se, la famigerata lista sarà resa nota, con tutto quello che ne conseguirà. Infatti, a quel punto, con l’elenco dei siti idonei in mano, Sogin spera che qualcuno dei territori coinvolti si faccia avanti spontaneamente, magari stimolato dal ritorno economico che deriverebbe dal prendersi in carico il sito. Se così non dovesse avvenire (stando ai tanti e fermi no ricevuti in fase di confronto nazionale Sogin teme ciò) partiranno le trattative bilaterali. Se anche queste dovessero tramutarsi in un buco nell’acqua, il ministero deciderà in solitudine a quale territorio assegnare il deposito. Ed è quello che i movimenti temono. Per questo le voci contrarie continuano ad alzarsi, anche se il periodo del confronto è ormai archiviato. Nel mirino dei movimenti viterbesi c’è soprattutto il capitolo sulla sicurezza strategica del deposito unico, “che può andar bene - spiegano - fino a quando va tutto bene. Ma chi può prevedere il futuro?” Queste considerazioni sono state fatte a fine 2021, quando ancora non si parlava in guerra in Europa.

