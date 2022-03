Viterbo, accusato di essere uno scippatore seriale. Assolto dopo quattro anni

V. T. 16 marzo 2022 a

Assolto il presunto borseggiatore, accusato di aver messo a segno tre colpi nel giro di pochi giorni nell’agosto del 2017, scippando le borse a una ultra ottantenne e una trentaquatrenne in pieno centro. Il procedimento a carico di un trentenne viterbese si è concluso con la sentenza assolutoria pronunciata dal presidente del collegio Eugenio Turco.

L’uomo fu denunciato da alcune vittime, ma un’ottantenne in seguito allo scippo decise di non sporgere querela e decidendo di non recarsi in caserma. “Ricordo solo che mentre camminavo in via Mazzini un ragazzo mi strappò la borsa che tenevo dai manici. Mi voltai verso di lui e urlando gli dissi di prendere i soldi e di lasciarmi la borsa – raccontò a maggio 2021 l’83enne, in occasione della propria deposizione-. Infatti prese i 30 euro che avevo e buttò la borsa per terra. Subito dopo incontrai due ragazzine che vedendomi sconvolta e turbata chiamarono i carabinieri”. L’anziana signora, andando indietro con la memoria, riferì in particolare che si trattava di un giovane alto e snello, ma di non ricordare altro e che non fosse in grado di riconoscerlo. Nel corso della stessa udienza celebratasi la scorsa primavera e dedicata all’audizione delle vittime, è stata sentita un’altra parte offesa, una trentenne, la quale tenne a precisare che il tutto accadde durante una passeggiata serale con il marito e degli amici.

“Ero in via Ascenzi ed ero intenta a chiacchierare quando ho percepito che qualcuno stava tirando la borsa che tenevo per il manico. Pensai che fosse mio marito che voleva prendere il pacchetto di sigarette e lasciai la presa, ma in realtà in quell’istante mi accorsi che invece mio marito si era fermato a parlare con degli amici che aveva incontrato a pochi passi da me – spiegò la 34enne-. Così appena mi resi conto di ciò che aveva fatto il ragazzo gli corsi dietro e quando stavo per acciuffarlo capì che ero sola e iniziai a gridare aiuto attirando in questo modo l’attenzione di alcuni giovani sudamericani che stavano sostando al bar vicino alla fermata dei bus, che subito mi soccorsero bloccando lo scippatore. Per fortuna riuscirono a recuperare la mia borsa, ma lui si divincolò a si diede alla fuga”. A distanza di 4 anni dal fatto anche la trentenne in aula non fu in grado di identificare con certezza il presunto scippatore seriale.

