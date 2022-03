Viterbo, Parco della Mola monumento naturale

15 marzo 2022 a

a

a

Si è svolta sabato pomeriggio nella sala polivalente di Oriolo Romano un’assemblea pubblica sulla proposta di far diventare il Parco della Mola monumento naturale. Davanti ad un folto pubblico il sindaco Emanuele Rallo ha esposto l’importanza di questo passaggio nel percorso di valorizzazione dell’area, 15 ettari di grande bellezza. “Il lavoro da fare è tanto - ha detto Rallo - ma con l’aiuto delle istituzioni e il sostegno della cittadinanza possiamo raggiungere questo traguardo. A quel punto Oriolo Romano acquisirebbe un’ulteriore attrattiva turistica assieme alla Villa comunale, al Palazzo Altieri e al borgo.

Dalla Regione fondi per la salvaguardia del lago di Vico

Hanno partecipato all’assemblea anche il presidente dell’Università Agraria Elso Catarci, il dirigente dell’area Geodiversità e Monumenti naturali della Regione Lazio Diego Mantero e il consigliere regionale Enrico Panunzi. Diego Mantero ha sottolineato l’opportunità di inserire questo progetto nelle priorità del Comune, e ha garantito che l’amministrazione locale potrà contare sul suo supporto e su quello della Regione Lazio, interessata alla valorizzazione delle aree naturali e dei palazzi storici. Enrico Panunzi ha ribadito l’importanza della riqualificazione del Parco della Mola, che potrebbe dare al paese quel valore aggiunto capace di rilanciare l’economia con il turismo.

Due giorni nel segno di Pasolini, De André e Pirandello

All’assemblea ha preso parte anche il gruppo consiliare di Oriolo Avanti, con il capogruppo Gabriele Caropreso ed i consiglieri Tommasino Torzi, Claudia Vicentini e Federica Raimondi. Oriolo Avanti ha espresso apprezzamento per la proposta di far diventare il parco monumento naturale, ma al contempo ha sottolineato come “tutte le varie amministrazioni che negli ultimi trent'anni si sono succedute alla guida di Oriolo, abbiano riempito i loro programmi elettorali e si siano riempiti la bocca con tante belle parole verso la Mola, ma che poi, nei fatti, nulla è stato mantenuto di quanto promesso e tutte queste false promesse hanno portato quello che potrebbe essere un gioiello naturalistico, a ritrovarsi nell'abbandono più totale e ad un afflusso turistico col contagocce”.



Incontro per raccogliere gli aiuti da inviare nelle zone di guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.