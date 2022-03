Viterbo, elezioni comunali. Fusco: "L'unico candidato della Lega è Claudio Ubertini"

14 marzo 2022 a

"In riferimento alle notizie che stanno uscendo su alcune testate locali precisiamo che la Lega non ha mai portato altri nomi oltre quello di Claudio Ubertini come proposta di candidato sindaco al tavolo delle trattative". A parlare è il senatore viterbese della Lega, Umberto Fusco.

"Pur riconoscendo le qualità politico-amministrative di altri, la Lega ha i suoi uomini e le sue donne pronti a scendere in campo per misurarsi con la sfida elettorale".

"La Lega è compatta in questa sua posizione - conclude il senatore Fusco -. Chiediamo, pertanto, di non attribuire alla lega orientamenti, riflessioni, speranze formate e alimentate in ambienti estranei al perimetro ufficiale del partito".

