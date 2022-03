Viterbo, incidente al Pilastro. Auto si ribalta, ferita bambina di tre anni

14 marzo 2022 a

a

a

Una bimba di tre anni, il padre e un'altra persona sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina in via Alessandro Volta, nel quartiere Pilastro. L'incidente si è verificato verso le 8 e ha coinvolto due veicoli, oltre ad un terzo parcheggiato lungo la strada.

Ex dipendente del Comune precipita dal ponte Clementino e muore

Uno dei due mezzi si è capovolto. A bordo una bimba di tre anni con il padre, mentre nell’altra auto si trovava solo il conducente.

Auto si ribalta e precipita ad un passo dai binari della ferrovia

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, agenti della polizia locale, della polizia stradale e vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi le persone coinvolte erano già in strada. Nessuna è rimasta ferita in modo grave, tuttavia tutte e tre sono state portate a Belcolle per accertamenti.



Incidente, auto si ribalta sulla superstrada Orte-Viterbo. Ferito un trentenne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.