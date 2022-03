Viterbo, bracconaggio nei boschi di Vejano. Cacciatore denunciato dai carabinieri

14 marzo 2022 a

I militari della stazione carabinieri Forestale, nell’attività di contrasto al bracconaggio, hanno posto sotto sequestro alcuni lacci in metallo posizionati per la cattura di fauna omeoterma in un bosco in località Sassicheta, nel Comune di Vejano.

L’utilizzo di questa modalità di caccia risulta particolarmente pericoloso per il fatto che molte specie potrebbero essere catturate dal laccio e comunque vengono causate gravi sofferenze agli animali prima del loro decesso.

Le indagini dei militari hanno quindi consentito di cogliere in flagranza di reato l’utilizzatore dei lacci, che è stato quindi segnalato all’Autorità giudiziaria per caccia in periodo di divieto e con mezzi non consentiti.

