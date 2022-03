Viterbo, trovato con la cocaina addosso. Giovane arrestato a Sutri

14 marzo 2022 a

I carabinieri della stazione di Sutri hanno arrestato un giovane per detenzione di droga. I militari, infatti, durante un servizio di pattuglia nel centro del paese hanno notato un’ auto guidata da un pregiudicato, già noto ai carabinieri, con a bordo un’ altra persona.

Alla vista della pattuglia i due hanno tentato di dissimulare il loro atteggiamento, evidentemente preoccupato, cosa che non è sfuggita agli stessi carabinieri che li hanno immediatamente fermati e sottoposti a perquisizione.

Al termine della perquisizione il passeggero, un giovane del luogo, è risultato avere occultati addosso cinque grammi di cocaina già suddivisi in sette dosi. I due sono quindi stati condotti in caserma ed il detentore della droga è stato dichiarato in arresto.

