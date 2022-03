Pesca, i sindacati chiedono un'integrazione al reddito

13 marzo 2022 a

a

a

Coldiretti Lazio lancia un appello condiviso da Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Flai Cgil, Fai Cisl e Uilapesca in merito alla necessità di costruire un meccanismo di sostegno al reddito dei lavoratori del comparto pesca. Il prezzo medio del gasolio è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno, costringendo i pescherecci a navigare in perdita o a tagliare le uscite. In pratica i costi relativi ad una giornata in mare sono quasi triplicati passando da una media di 500 a 1.400 euro.

Caro carburante, pescatori in ginocchio

“Tutto questo per i nostri pescatori è insostenibile - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - una situazione che favorisce le importazioni di pesce straniero. Ormai più della metà dei costi che le aziende devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante”. Dopo una settimana di stop della pesca, si annuncia un periodo ancora più difficile nel quale si continueranno a perdere migliaia di giornate di lavoro. “Il blocco dell’autotrasporto - aggiunge Granieri - contribuirà ad aggravare ulteriormente la situazione con danni incalcolabili”.

Carburanti: Meloni, 'Governo intervenga subito per tutelare pescatori'

Le sigle sindacali lanciano così un appello al Governo sulla riapertura del confronto. “Ricordiamo - spiegano - che al momento non esiste per la pesca alcuna forma di integrazione del reddito e non possiamo affrontare le prossime settimane in queste condizioni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.