L'Università della Tuscia cerca nuovi talenti in tutti i campi della scienza

Torna l’iniziativa Unitus Talent 2022 promossa dall’Università della Tuscia per attrarre talenti. “L’attrazione di talenti italiani e stranieri in tutti i campi della scienza e nello sviluppo di programmi innovativi è un obiettivo fondamentale per gli atenei” spiega il rettore Stefano Ubertini presentando la rinnovata campagna dell’ateneo nella ricerca di nuovi talenti attraverso la promozione di azioni di reclutamento specifiche, per attrarre ricercatori e professori da tutto il mondo, che sceglieranno l’Università della Tuscia come ateneo ospitante.

Per incrementare il numero e la qualità delle proposte, il consiglio di amministrazione dell’ateneo ha ritenuto opportuno rinnovare il programma UnitusTalent che prevede la possibilità da parte di ricercatori e professori di istituti di ricerca e università estere a manifestare l’interesse a trasferirsi all’Università della Tuscia.

Il programma prevede tre categorie di possibili candidati: studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, studiosi di chiara fama, insigniti di riconoscimenti scientifici in ambito internazionale e studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio.

Gli interessati hanno tempo fino al 28 giugno per presentare la loro candidatura.

