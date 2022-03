Profughi ucraini, le proiezioni degli arrivi nella Tuscia

13 marzo 2022 a

E’ Orte il comune della Tuscia con la maggior incidenza di stranieri sul proprio territorio, pari al 27,38% della popolazione totale. Ed è sempre Orte il paese con la maggior incidenza di ucraini, pari allo 0,6% dei residenti. Ragione per cui il comune della Teverina è anche quello destinato ad accogliere nel Viterbese la maggior quantità di profughi in proporzione alla popolazione.

E’ quanto emerge da un’infodata realizzato dal Sole 24 Ore rielaborando i dati Istat aggiornati al mese di dicembre 2021. La stima si basa su un assunto: gli ucraini in fuga dalla guerra tenderanno a stabilirsi perlopiù in quei comuni dove già risiedono i loro familiari, parenti o amici. Al netto dei profughi accolti in questi giorni, gli ucraini ufficialmente presenti sul territorio provinciale sono complessivamente 1.049.

Sarebbero già un milione invece le persone che hanno lasciato il Paese dell’Est Europa dal giorno dell’invasione russa. Se l’Italia dovesse accogliere 100 mila di questi profughi, il tasso di immigrati a Orte balzerebbe dal 27,38 al 27,78 per cento, quello di Monterosi dal 20,85 al 21,06%, quello di Montalto di Castro dal 15,62 al 15,78%, quello di Civita Castellana dal 15,49 al 15,61%.

Sono questi i primi 4 comuni della provincia per incidenza di stranieri residenti.

Si tratta, a ben vedere, di tutti i centri di frontiera: Orte si trova ai confini con l’Umbria, ha un importante scalo ferroviario e un altrettanto importante svincolo autostradale. Caratteristiche che da sempre lo rendono il più multietnico dei comuni viterbesi: più di un cittadino su 4 è straniero. La comunità ucraina ortana conta 55 persone, ed è la terza in numeri assoluti della Tuscia dopo Viterbo (278) e Tarquinia (60).

Anche Monterosi è un comune di confine, tra la provincia di Viterbo e quella di Roma ed è anche quello meglio collegato alla capitale attraverso la Cassia bis.

Idem Montalto di Castro, che fa da cerniera tra il Lazio e la Toscana. In più la presenza del mare, e quindi del turismo, rende la cittadina tirrenica una meta ambìta da molti stranieri in cerca di lavoro più o meno stagionale.

A Civita Castellana è invece la presenza delle fabbriche di ceramica che da sempre rappresenta un forte catalizzatore di flussi migratori.

Più in generale, tra i comuni più multietnici della Tuscia si segnalano anche Castiglione in Teverina (incidenza del 15,33%), Arlena di Castro (14,96), Canino (14,95). Viterbo si colloca al 23° posto nella classifica provinciale, con un totale di 6.171 stranieri residenti sul proprio territorio (278 ucraini), pari al 10,29% della popolazione complessiva. I centri dove il tasso di immigrati è più basso sono invece Ischia di Castro (4,80%), Proceno (4,40%) e Farnese (4,29%).

