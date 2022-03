Viterbo, sicurezza stradale. L'allarme: "Via del campo scuola pericolosa per i pedoni"

13 marzo 2022 a

Il presidente dell’Atletica Viterbo, Giuseppe Misuraca, interviene sulla situazione che riguarda il transito in via del Campo sportivo scolastico, definendo la strada “pericolosa”. “Ho avuto modo di porre l’attenzione alle passate amministrazioni comunali - afferma in una nota -, sulla pericolosità di via del Campo sportivo scolastico, anello stradale ancora privo di marciapiedi, che collega la via Teverina con la zona di Santa Barbara, abitualmente utilizzato dagli abitanti pedoni della zona e dagli automobilisti. Sul brevissimo tracciato di circa 300 metri si affacciano due importanti complessi sportivi che settimanalmente ospitano quasi un migliaio di praticanti l’atletica leggera ed il rugby, che rischiano di essere investiti”.

“A nulla - precisa -, è valso l’intervento del Comune dello scorso anno con la segnatura di strisce pedonali e 4 cartelli stradali indicatori; le macchine ed i numerosi motorini continuano a sfrecciare a velocità sostenuta, via senza rallentare minimamente la loro corsa. Sarebbe stato un intervento risolutivo invece, quello della realizzazione di un rallentatore come quelli utilizzati a via Garbini, davanti agli uffici del Comune, che costringono gli automobilisti e ciclomotori a ridurre di molto la loro velocità. La risposta di alcuni abitanti della zona a quei comunicati fu quella di scaricare la responsabilità di tale problema sui genitori dei bambini frequentanti le attività sportive, che parcheggiavano le loro autovetture ai bordi della via ed il Comune si distinse per acume, mandando giornalmente la polizia locale a fare multe nella via”.

Conclude il presidente: “Ricordo che la zona sportiva è ancora penalizzata tra le altre cose, anche della inesistenza di parcheggi adeguati alle autovetture e tantomeno ai pullman e che il Prg dell’80 prevedeva un parcheggio dove negli anni successivi è stato realizzato un campetto da calcetto con relativi spogliatoi”.

