Viterbo, degrado. Fontane senza acqua da due settimane

Fontane viterbesi all’asciutto da 15 giorni. Molti i cittadini che hanno notato e segnalato l’interruzione del flusso d’acqua nelle vasche e che si sono chiesti i motivi di quest’ennesimo segnale d’abbandono del centro storico. Nel caso in questione si tratta di veri e propri monumenti, biglietti da visita turistici già in passato più volte alla ribalta delle cronache locali per le loro condizioni di degrado.

Non molti a Palazzo dei Priori fino a ieri mattina erano a conoscenza del problema, tantomeno delle cause. Nemmeno il commissario prefettizio Antonella Scolamiero, che domani ne chiederà subito conto agli uffici. Interpellando alcuni addetti ai lavori, il Corriere è venuto a capo del giallo. La ragione dell’interruzione è duplice: da un lato le basse temperature di questi ultimi giorni, come peraltro spesso già in passato, hanno suggerito di chiudere i rubinetti per evitare il formarsi di lastre di ghiaccio e problemi alle tubature; dall’altra a febbraio è scaduto il contratto con la ditta viterbese che si occupa della manutenzione di tutte le fontane monumentali. Contratto che non risulta ancora rinnovato.

La proroga pare sia questioni di giorni – parliamo di un appalto da meno di 20 mila euro l’anno, quindi senza problemi di copertura economica – e a questo punto per riaprire i rubinetti si attendono prima i lavori di pulizia di tutte le vasche. Anche perché, come sempre succede, le fontane senz’acqua si sono trasformate in ricettacoli di rifiuti. Le vasche necessitano inoltre di interventi di rimozione del calcare, a cominciare da quella di piazza Dante.

Notando le fontane a secco, qualcuno aveva addirittura ipotizzato un distacco dell’acqua da parte di Talete. Tuttavia, il vecchio contenzioso milionario tra il Comune e la società del servizio idrico – della quale peraltro Palazzo dei Priori è il maggiore azionista – pare sia stato definitivamente risolto.

Da risolvere è invece il problema dei consumi idrici stratosferici in capo all’ente locale. Secondo una recente indagine della Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana, quello di Viterbo è infatti tra i comuni italiani che paga la bolletta dell’acqua più salata: 4 milioni e 754 mila euro in un anno. Senza lasciare a secco le fontane monumentali, forse qualche spreco bisognerà pure iniziare a tagliarlo.

