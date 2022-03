Viterbo, motonautica: prevista ai primi di luglio la Cento miglia del lago di Bolsena

D. P. 13 marzo 2022 a

Bolsena, si svolgerà i primi tre giorni di luglio un evento sportivo di livello nazionale. Quest’anno sarà infatti la prima volta che il nostro bacino lacuale ospiterà la “Cento miglia del Lago di Bolsena”, una manifestazione organizzata dalla Lega navale italiana lago di Bolsena sezione di Marta. Nel fine settimana dell’1, 2 e 3 luglio, si sentirà il suono del rombo dei motori di affascinanti moto d’acqua, che sfrecceranno ad una velocità di oltre 290 chilometri orari.

Un avvenimento sportivo di portata storica per il paese, di cui parla il pilota martano Angelo Perelli, orgoglioso di contribuire, insieme a Lorenzo Gasperini e alla sezione locale della Lega navale italiana, all’organizzazione dell’evento.

“Questa manifestazione - spiega Gasperini - , si doveva svolgere due anni fa, per le celebrazioni dei 90 anni della nascita della Lega navale italiana Lago di Bolsena, purtroppo però, a causa del Covid, è stata rinviata. L’accoglienza dei 100 piloti dei motoscafi che parteciperanno alla gara - aggiunge -, è stata affidata ad Angelo Perelli, che si occuperà anche di effettuare le iscrizioni”.

Venerdì 1° luglio, è previsto l’arrivo a Marta di tutti i piloti che saranno ospitati negli alberghi di Marta, Capodimonte e Montefiascone. L’1 ed il 2 luglio inizieranno anche le prove sul lago e domenica ci sarà la gara finalecon partenza dal porto di Marta fino al ristorante la Carrozza d’Oro di Montefiascone, giro di boa davanti a Renato Quattranni con direzione isola Martana, attraverso un corridoio di alcune barche a vela, per dirigersi poi fino alla punta di Capodimonte, in direzione località Cava e sfrecciare a tutta velocità, davanti al porto di Marta dove è previsto l’arrivo.

Sono attese migliaia di persone e sportivi appassionati di motonautica al seguito degli equipaggi in gara; nell’occasione verrà organizzata, sempre davanti al porto di Marta, una manifestazione di barche storiche degli anni sessanta, settanta e ottanta, a cui parteciperanno anche l’imbarcazione del 1986 di Angelo Perelli: un’Alfa romeo catamarano lungo 8 metri costruito dai cantieri Mostes.

Per le gare di luglio ci sarà anche un elicottero a seguire i motoscafi dall’alto, oltre al servizio delle forze dell’ordine .

Entusiasta il pilota motonauta martano Angelo Perelli, che manifesta una gran voglia di vincere e che prenderà parte alle gare di luglio, con una imbarcazione DV2 motorizzato bpm 8.000 che svilupperà una velocità massima di punta di 290 chilometri orari con elica in superfice, e sarà supportato da tutta la tifoseria locale.

La Cri si occuperà dell’organizzazione della ristorazione dei piloti e gli incassi delle tre giornate verranno destinati per l’acquisto di una autoambulanza da donare al Comune di Capodimonte che ne è sprovvisto.

