Viterbo, cadavere nel parcheggio del night. Due indagati per la morte di Claudio Carolini

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Claudio Carolini, il 45enne ritrovato senza vita nel parcheggio di un locale notturno, in zona Poggino, la notte tra giovedì e venerdì. Si tratta dei due con i quali Carolini, in base alle testimonianze raccolte dai carabinieri, avrebbe avuto una lite poco prima del decesso.

Da capire se Carolini conoscesse i due uomini, oppure li avesse incontrati per la prima volta la sera in cui è morto. Sul corpo dell’uomo, deceduto pochi istanti dopo l’arrivo del 118, non sono stati trovati segni evidenti di colluttazione, per cui occorrerà attendere i risultati dell’autopsia che si è svolta ieri mattina, per stabilire le cause del decesso. In attesa di risposte medico-legali, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze di diverse persone, tra cui uno degli addetti alla sicurezza del locale, che sarebbe intervenuto per fermare la lite.

La morte, così come la discussione, sono avvenute nel parcheggio del locale, per cui molte delle risposte che mancano per delineare il quadro, potrebbero arrivare dalla visione dei filmati delle telecamere.

Sulla facciata del locale notturno ce ne sono due ai lati dell’ingresso, altre sono posizionate nei pressi delle aziende situate nell’area industriale del Poggino.

La visione dei filmati potrebbe portare a stabilire con certezza la dinamica e la successione dei fatti prima che Carolini crollasse a terra. Fondamentale, ai fini delle indagini, potrebbe essere, però, anche quanto accaduto il sabato precedente la morte. Alcuni vicini di casa, infatti, hanno raccontato che sabato 6 marzo è morta la mamma di Carolini.

Poco prima del funerale lui avrebbe accusato un malore e sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso. Nonostante il parere dei medici, che avrebbero voluto trattenerlo per accertamenti ulteriori, l’uomo avrebbe deciso di uscire per partecipare al funerale della madre. In ospedale non sarebbe più tornato. Giovedì, la mattina del suo ultimo giorno di vita, a una vicina avrebbe detto di accusare un malore e di essere stanco, tanto da decidere di andare a casa a riposarsi.

La sera, invece, si è recato nel locale del Poggino. Poche ore dopo, nell’area del parcheggio, la morte.

