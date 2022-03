Viterbo, l'opposizione di Montefiascone: “La prefettura ha richiamato il Comune al rispetto della minoranza”

Alessandro Quami 12 marzo 2022 a

a

a

Trasparenza e rispetto della minoranza consiliare: “La Prefettura mostra il cartellino arancione all’amministrazione comunale di Montefiascone”. E’ quanto sostengono in una nota i cinque consiglieri di opposizione, in seguito alla lettera di protesta che il 16 febbraio scorso avevano inviato al prefetto, per lamentarsi di convocazioni irregolari delle riunioni dei capigruppo.

“La maggioranza ci impedisce di fare il nostro lavoro di opposizione”, scrissero al prefetto il capogruppo di opposizione Andrea Danti, i forzisti Cristina Ranaldi e Paolo Manzi, l’indipendente di centrodestra ed ex vicesindaca Orietta Celeste e Massimo Ceccarelli (FdI). L’opposizione chiese al prefetto di annullare le ultime due sedute del consiglio comunale. “Ci riferiamo alle vicende dell’ultimo consiglio comunale del 16 febbraio - si legge nella nota di Danti e degli altri - quando la minoranza è uscita dall’aula in segno di protesta per le modalità di convocazione dell’assise e non solo”.

La vicenda è giunta sul tavolo della Prefettura che, con nota del 4 marzo, inviata al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al segretario generale del Comune, afferma: “Si evidenzia che il sistema delle autonomie locali sia imperniato, tra l’altro, sul principio di leale collaborazione fra gli organismi istituzionali, allo scopo di consentire a tutti il corretto esercizio delle proprie prerogative nel rispetto delle normative e dei regolamentari vigenti. Ciò posto, si sollecitano vivamente i componenti la maggioranza di Montefiascone a che venga garantita la corretta dinamica delle relazioni tra amministrazione e minoranza così come sancita dal Tuel (testo unico enti locali, ndr), nonché la più ampia partecipazione, ferma restando la normale contrapposizione dialettica e nel rispetto dei reciproci ruoli, di tutti i componenti del consesso consiliare”.

L'opposizione prosegue: “Quanto scritto dal prefetto, nonostante il linguaggio diplomatico proprio dell’Ufficio territoriale del governo, non si presta a equivoci di sorta - dicono Danti e gli altri -. La minoranza consiliare, per poter svolgere le proprie prerogative, deve essere messa in condizioni di conoscere preventivamente tutti gli argomenti da trattare e, soprattutto, deve poter visionare tempestivamente tutti i documenti propedeutici ai consigli comunali, alle riunioni della conferenza dei capigruppo e alle commissioni consiliari. E’ questa la leale collaborazione alla quale si riferisce il prefetto, sinora completamente mancata”. E ancora: “Non è certo leale collaborazione notificare la convocazione del consiglio comunale il pomeriggio del 24 dicembre o convocare i capigruppo il venerdì per la mattina successiva alle 10. Speriamo che l’amministrazione recepisca la sollecitazione del prefetto”.

