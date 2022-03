Viterbo: Pasolini, De André e Pirandello. Due giorni di eventi a Soriano nel Cimino

B. M. 12 marzo 2022 a

Secondo weekend per il festival culturale dell’area Etrusco Cimina. Dopo il successo di Gallese con Jonis Bascir, Antonio Quattranni, il Vittorio Cucullo duo e la prima passeggiata racconto, la manifestazione organizzata dalla Comunità Montana dei Cimini si sposta a Soriano nel Cimino. Oggi, 12 marzo, alla biblioteca comunale, alle ore 18 incontro con Dario Pontuale e il suo libro “La Roma di Pasolini”. Modera Antonello Ricci. Dario Pontuale è scrittore, saggista, romanziere, studioso di letteratura otto-novecentesca e critico letterario romano. E’ cofondatore della rivista letteraria “Passaporto Nansen” e collabora con la rivista salgariana “Il corsaro nero”.

Viaggio nei sotterranei per celebrare Pasolini

Questa sera, alle ore 21, il festival si sposta al cinema Florida per il concerto del Faber folk trio. Il gruppo è formato da Stefano “Billy” Belardi (chitarra acustica e voce), Claudio “Ilio” Giuliani (chitarra classica e cori) e Christian Arlechino (violino). I tre componenti del gruppo folk della Tresca omaggiano Fabrizio De André. Anche a Soriano nel Cimino, dunque, una serata dedicata al grande Faber con brani in versione acustica, due chitarre e un violino. Domenica prende il via la seconda parte di “Un paesaggio può!”, la passeggiata racconto a cura delle Comunità narranti e dei narratori di comunità capitanati da Antonello Ricci.

L’iniziativa segue i 15 comuni del festival e questa volta tocca a Soriano nel Cimino con un evento dedicato a Pirandello e Pasolini. L’appuntamento è alle 10,30, davanti alla biblioteca comunale, e si protrarrà per un’ora e 45 minuti. Conducono i narratori Fabrizio Allegrini (regia e scelta testi) e Marco Rossi (canzoni e recitazione). Intermezzi e “pettegolezzi” narrativi di Antonello Ricci. E’ gradita la prenotazione whatsapp al numero 3939373586. Le passeggiate, organizzate in osservanza della normativa di contenimento del Covid-19, saranno trasmesse in diretta Facebook. Il festival culturale dell’area Etrusco Cimina è realizzato dal Sisc (Sistema integrato dei servizi culturali dell’area Etrusco Cimina) con il sostegno della Regione Lazio per biblioteche, musei e archivi e in collaborazione con i comuni di Barbarano Romano, Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Gallese, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Carbognano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano e la fondazione Carivit con il Museo della Ceramica della Tuscia. Maggiori informazioni sulla pagina facebook del Festival culturale dell’area Etrusco Cimina.



