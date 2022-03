Viterbo, morto uomo di 45 anni dopo lite nel parcheggio del night

12 marzo 2022 a

a

a



E’ giallo sulla morte di un viterbese di 45 anni, Claudio Carolini, trovato senza vita giovedì notte nel parcheggio di un night club al Poggino. L’uomo, infatti, potrebbe essere stato colto da un malore, ma gli inquirenti non escludono un collegamento con un litigio avvenuto qualche istante prima all’esterno del locale. Dove, secondo quanto si è appreso, Carolini e due suoi amici, anche loro viterbesi, si sono recati verso le 22.30-23 di giovedì, poco dopo l’orario di apertura, e dove sarebbero rimasti per circa un’ora. Poi i tre avrebbero avuto una discussione - secondo alcuni testimoni avrebbero importunato le bariste del locale - e sarebbero stati allontanati dal personale della sicurezza.

Il litigio, però, sarebbe proseguito anche all’esterno, non è chiaro se tra i tre o tra altre persone, fino a quando il 45enne - probabilmente colto da malore - si sarebbe accasciato a terra. I due uomini che si trovavano con lui, invece, lo avrebbero lasciato nel parcheggio, esanime a terra, e si sarebbero allontanati in auto, ma sarebbero stati rintracciati poco dopo dai carabinieri. Un altro particolare, questo, su cui gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza in queste ore. A dare l’allarme, infatti, sarebbe stato un cliente del locale, che verso la mezzanotte ha chiesto l’intervento del 118.



Una volta accorsi sul posto con un’ambulanza, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 45enne. Da un primo esame esterno il corpo non presenterebbe alcun segno di violenza, ma sarà solo l’autopsia, disposta dal pm Eliana Dolce, titolare delle indagini, a fare chiarezza sulle cause del decesso. I carabinieri, oltre ad effettuare i rilievi con la scientifica nel luogo dove è stato ritrovato senza vita Carolini, hanno ascoltato decine di persone, tra lavoratrici e avventori del locale, per ricostruire gli ultimi istanti di vita del 45enne.



