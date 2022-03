Viterbo, commercialista morto investito da un'auto davanti Pratogiardino. Oggi 12 marzo ispezione cadaverica

12 marzo 2022 a

a

a

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per fare luce sulla dinamica che ha portato alla morte di Andrea Cardoni che, nel primo pomeriggio di giovedì, è stato investito in via del Pilastro mentre attraversava la strada. Si tratta di un atto dovuto visto il decesso del professionista, un noto e stimato commercialista di 53 anni. Tuttavia il pm di turno attenderà ulteriori dettagli dalla polizia locale per capire se ci sono delle eventuali responsabilità da accertare in sede penale.

Morta nello schianto sulla Cimina, si indaga per omicidio stradale

Il magistrato ha fissato per questa mattina l’esame cadaverico del professionista. L’ispezione avverrà a Belcolle. E’ stato deciso, almeno fino ad ora, di non procedere all’autopsia perché in qualche modo appare chiaro che la causa della morte sono state le lesioni riportate nell’impatto con la piccola utilitaria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di giovedì. Il professionista aveva da poco parcheggiato la sua auto in via del Pilastro e stava attraversando sulle strisce davanti all’ingresso principale di Pratogiardino. Improvvisamente, per cause che sono ancora da accertare, è stato travolto da una Toyota Yaris vecchio modello che proveniva da via della Palazzina. Alla guida della piccola utilitaria c’era una donna di 71 anni che è stata poi trasportata al pronto soccorso sotto choc. Quando sono arrivati i soccorsi per il professionista, purtroppo, non c’era nulla da fare.

Importuna ragazzina che porta a spasso il cane, 71enne alla sbarra

Alla donna è stata ritirata la patente come prevede la prassi. Gli agenti della polizia locale stanno poi portando a termine la relazione sui rilievi che finirà sul tavolo del magistrato che, come detto, ha aperto il fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale.

La vittima, Andrea Cardoni, ha lasciato moglie e due figli. Era conosciuto anche come custode e curatore del tribunale di Viterbo e i colleghi di questo specifico settore ieri hanno voluto ricordarlo con un messaggio affettuoso: “La stoffa del maestro nella vita e nella professione immaginiamo arrivi con la reputazione che si costruisce in tanti anni di vita e professione. Andrea non era anziano anzi era giovane sia anagraficamente ma soprattutto nello spirito, era però un maestro, di vita e nella professione”, hanno scritto in una nota per poi aggiungere: “Il maestro ha un suo stile nella vita come nella professione ed è in fondo per questo che è fonte di ispirazione per chi ha l’onore ed il privilegio di poterne condividere professione e vita. Andrea Cardoni è stato per noi tutti, giovani e anziani commercialisti, avvocati, curatori, custodi giudiziari, non solo un faro, spesso un’ancora di salvezza, sempre un grande amico, gentile e generoso”.



x 1 / 12

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.