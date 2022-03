Viterbo, Luca Benni si candida a sindaco di Montalto di Castro

11 marzo 2022 a

Il vicesindaco e assessore Luca Benni annuncia la sua candidatura a primo cittadino di Montalto di Castro e Pescia Romana per le amministrative di quest’anno.

Martedì 8 marzo, l’assessore ha comunicato, attraverso un video postato sui suoi profili social, la sua candidatura alla cittadinanza.

“Mi candido a sindaco - scrive Benni in una nota -, perché amo la mia terra e la mia gente e perché voglio completare un progetto in cui credo e che mi impegna da anni. Capisco che oggi gli annunci non fanno più scintille, ma vi posso garantire che, insieme alla mia squadra e tutti voi, condivideremo e realizzeremo tutto il necessario, affinché il nostro territorio ne risulti migliorato. Lasceremo una traccia indelebile per il presente e il futuro del territorio, per i nostri figli, per chi vuole rimanere a vivere qui con prospettive concrete”.

IL vicesindaco Benni ha poi invitato tutti a collaborare per una campagna elettorale pulita, corretta e senza acredine per “contribuire in maniera positiva alla crescita del Comune”.



