Guerra, russi e ucraini si incontrano a Montalto di Castro

Veronica Ruggiero 11 marzo 2022 a

a

a

Momenti di grande emozione mercoledì pomeriggio in sala consiliare dove, su invito del Comune, si sono riunite alcune famiglie appartenenti alle comunità russa e ucraina residenti sul territorio. Un incontro di fratellanza in cui sono emerse la sofferenza e l’impotenza da parte di chi sta subendo in maniera pesante la conseguenza della durissima guerra che sta impegnando i Paesi dell’est Europa.

Le ceramiche tremano per la guerra. Patrizi (Federlazio): "Doppio danno per le aziende"

Presenti in sala oltre al sindaco Sergio Caci e al vicesindaco Luca Benni, alcuni rappresentanti della maggioranza,, della minoranza e quattro rappresentanti della Chiesa cristiana e ortodossa che hanno parlato ai presenti regalando un sentito e commosso messaggio di pace e speranza. “In questi giorni abbiamo riscontrato la disponibilità da parte delle famiglie montaltesi ad accogliere persone provenienti dalla zona di guerra – ha raccontato padre Nilton della parrocchia Santa Maria Assunta di Montalto –, tutta la nostra comunità religiosa si sta adoperando non solo per accogliere, ma anche per favorire l’integrazione dei profughi e in particolare dei bambini che devono inserirsi nella comunità al meglio”.

Importante anche l’intervento di padre Giovanni della chiesa ortodossa di Civitavecchia che, rivolgendosi ai cittadini russi e ucraini presenti, ha spiegato: “Sono originario della Romania e capisco perfettamente il vostro dramma, oltre a quello che leggiamo sulle cronache di guerra ho notizie dalla mia terra di decine di migliaia di persone che stanno arrivando dall’Ucraina. Anche noi ovviamente siamo a disposizione dei più deboli e nella parrocchia stiamo organizzando l’accoglienza e la raccolta dei beni necessari”. Sono intervenuti all’appuntamento anche il comandante della polizia locale di Montalto di Castro, sposato con una donna ucraina, che ha relazionato sulle iniziative già attive nel Comune e ha incoraggiato le famiglie a rivolgersi a lui o ai suoi sottoposti per qualsiasi esigenza, mettendo in evidenza anche il supporto delle associazioni di volontariato.

Attesa ondata di profughi nella Tuscia, la Prefettura convoca i sindaci

“È stata un’iniziativa che abbiamo voluto organizzare – ha dichiarato il sindaco Sergio Caci –, in quanto penso che sia fondamentale, in questo momento particolare, trovare la forza di unirci perché tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è la pace. La guerra non stabilisce chi ha ragione, come scriveva Bertrand Russell, ma solo chi sopravvive. Possano la guerra e gli interessi economici non alimentare odi fra i popoli che invece hanno bisogno di vedere realizzati i propri sogni”. Toccante l’intervento di una cittadina ucraina. Al cospetto delle bandiere delle due nazioni il sindaco ha consegnato poi una pergamena simbolo della pace.

Scatta il piano dell'accoglienza per i profughi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.