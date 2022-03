Guerra, a Viterbo scatta il piano dell'accoglienza per i profughi

Beatrice Masci 11 marzo 2022 a

a

a

Attivazione di centri di accoglienza straordinari (ovvero abitazioni private messe a disposizione da cittadini ed enti) e certificazione delle presenze di profughi sul territorio. Sono queste, al momento, le prime due azioni che la prefettura ha demandato ai sindaci (in vista dell’accoglienza degli ucraini) al termine del tavolo convocato mercoledì pomeriggio dal prefetto Giovanni Bruno. Al vertice, oltre ai funzionari della prefettura e ai sindaci (per il Comune di Viterbo ha partecipato il commissario Antonella Scolamiero), hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, la Asl, la Cri e l’Ufficio scolastico. La scuola, infatti, è parte in causa in quanto è atteso l’ingresso di alunni ucraini nelle scuole.

Attesa ondata di profughi nella Tuscia, la Prefettura convoca i sindaci

Sarebbero al momento quattro quelli in procinto di entrare nelle scuole di Civita Castellana la settimana prossima. Per aiutarli nell’inserimento la scuola si è rivolta a cittadini ucraini presenti già sul territorio. Ma altri alunni e studenti potrebbero essere accolti presto. “Al momento - ha reso noto la prefettura sulla base dei dati in possesso - l’affluenza è minima (sarebbero 36 gli ucraini sfuggiti alla guerra e approdati nella Tuscia, ospiti di amici e parenti ndr) ma la situazione potrebbe evolvere in qualsiasi momento” . I sindaci sono dunque impegnati a comunicare in prefettura il numero dei profughi man mano che arrivano. Dovranno comunicare i loro nominativi, l’età e dove sono ospitati, in modo tale da avere un quadro completo e sempre aggiornato. Collegato online è intervenuto anche il funzionario della Protezione civile regionale Giulio Fancello, il quale ha spiegato che per la Tuscia non ci sono ancora numeri tali per attivare centri di accoglienza, come invece è stato fatto a Roma. Si punta, in definitiva, sui Cas.

La Lega rompe con FdI e tratta anche con il Pd

La Protezione civile ha poi puntato l’attenzione sulla necessità di effettuare i tamponi entro le 48 ore dall’ingresso in Italia. La Asl, dal canto suo, ha assicurato di aver già predisposto le procedure necessarie per far fronte al problema. I distretti sanitari si stanno già attivando per accogliere i profughi, mentre quanto prima la Asl metterà a disposizione un numero per le emergenze. Ai cittadini ucraini viene riconosciuta la protezione temporanea.

Caro carburante, pescatori in ginocchio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.