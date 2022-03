Viterbo, morto pedone investito da un'auto. Tragedia davanti a Pratogiardino

10 marzo 2022 a

Tragedia intorno alle 16 di giovedì 10 marzo in via del Pilastro a Viterbo, davanti a Pratogiardino. Un uomo è stato investito da un'auto ed è morto. I soccorritori sono intervenuti da pochi minuti e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona a terra. Per il momento il cadavere è stato coperto cn un telo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale.

- IN AGGIORNAMENTO -

