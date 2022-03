Viterbo, Poste. Un centro di distribuzione tutto in rosa

A. N. 10 marzo 2022 a

a

a

Il Centro di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi di Viterbo è il più grande e importante di Poste Italiane nella Tuscia, con 90 lavoratori tra addetti al recapito e alle lavorazioni interne: di questi 56 sono donne, e 30 di queste sono mamme. Coordina il lavoro Alessia Stefanini, 46 anni, diploma di perito elettrotecnico, da 22 anni in Poste Italiane. Il Centro di Viterbo garantisce la consegna della corrispondenza su un territorio che comprende, oltre al capoluogo, altri 10 Comuni (Bomarzo, Bassano in Teverina, Vitorchiano, Gallese, Vasanello, Vetralla, Soriano nel Cimino, Tuscania, Arlena di Castro e Tessennano) per un totale di circa 31mila famiglie e circa 15mila piccole e medie imprese distribuite negli oltre 33 mila numeri civici. In ogni articolazione è presente un portalettere, munito di stampante, palmare e Pos.

Rapina alle Poste, perizia psichiatrica per Bruno Laezza



Alessia Stefanini ha iniziato come portalettere a Fabrica di Roma, è poi diventata caposquadra a Civita Castellana, per poi passare a Ronciglione dove da portalettere è diventata prima responsabile monitoraggio qualità e infine responsabile del centro di recapito.

“Sono entrata in Poste Italiane nel 2000 – racconta Alessia - con un contratto a tempo determinato: avevo 22 anni e fui applicata in diversi centri di recapito, sempre nella Tuscia. Nel mio lavoro ho sempre cercato di migliorare e acquisire nuove competenze, con la voglia di imparare ogni giorno cose nuove nei diversi ruoli che ho svolto in azienda, anche di responsabilità. Da settembre 2021 sono la responsabile del Centro di Recapito di Viterbo.

La crescita professionale è importante – prosegue Alessia – perché va di pari passo con la crescita personale. Intraprendere un percorso di crescita professionale permette, oltreché di acquisire conoscenze nell’ambito del proprio lavoro, anche di valorizzare i propri punti di forza e di lavorare sui margini di miglioramento, in un contesto in continuo cambiamento come quello del mondo del lavoro, anche all’interno di Poste Italiane. Il rapporto con i miei collaboratori è tra gli aspetti che preferisco del mio lavoro. Per me i rapporti umani e il rispetto reciproco sono determinanti sia nella vita che nell’attività lavorativa”.

Bonus edilizia e ristrutturazioni. Belli (Ance): "Scegliere con cura le ditte"



“Nel mio centro – conclude Alessia - su 90 persone tra addetti al recapito e alle lavorazioni interne, 56 sono donne e 30 di queste sono mamme. Ritengo che la parità di genere sia un valore importante anzi fondamentale, all’interno di Poste Italiane. La nostra è un’azienda di riferimento quotidiano per milioni di persone, sia per quanto riguarda il recapito della corrispondenza che per quanto attiene agli uffici postali, ed è profondamente radicata nel tessuto economico e sociale del paese. Credo fermamente che sia importante che Poste Italiane promuova e incentivi le tematiche legate alla parità di genere, contribuendo a superare alcune reminiscenze, purtroppo ancora presenti nella società, legate ad una visione spesso maschilista della realtà”.





Rapina delle Poste, due periti per Bruno Laezza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.