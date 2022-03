Viterbo, idraulici pestati dopo lite in strada a Civita Castellana. A processo tre operai

V. T. 10 marzo 2022 a

a

a

Aggredirono due idraulici “colpevoli” di aver suonato il clacson dopo una manovra azzardata dell’autista di un furgone. É entrato nel vivo con le testimonianze delle due parti offese il processo a carico di tre operai rocciatori, che il 13 gennaio del 2021 si avventarono sui due uomini.

“Io e mio cugino, che era alla guida del nostro furgone, stavamo percorrendo la strada provinciale Civita Castellana-Castel Sant’Elia quando davanti a noi un camioncino Iveco rosso iniziò a zigzagare per poi girare a destra improvvisamente senza mettere la freccia – ha riferito il quarantenne-. Così mio cugino suonò il clacson. Quando arrivammo di fronte all’abitazione del nostro cliente, presso la quale dovevamo eseguire un intervento su una caldaia, notammo dietro di noi il furgone rosso dal quale scesero tre uomini. Due si avvicinarono a me e io aprì lo sportello ma lo richiusi immediatamente in quanto iniziarono ad aggredirmi. A mio cugino invece si accostò il terzo uomo che cercava di chiarire la situazione. Io nel frattempo scappai per chiamare i carabinieri rifugiandomi in un’auto officina poco distante e mio cugino invece fu aggredito da questi soggetti, ma io non assistetti alla scena perché mi preoccupai di dare l’allarme. Spaccarono anche il vetro dello sportello del lato guida e ci rubarono un trapano e la cassetta degli attrezzi. Non conoscevo queste persone ma mi sembrarono ubriache. Quando arrivarono i carabinieri ci accompagnarono in caserma. In seguito mio cugino mi raccontò che quello più alto dei tre tentò di stemperare gli animi e di pararlo dai colpi degli altri due”.

Il testimone ha poi riconosciuto in aula uno degli imputati che stando al suo resoconto cercò di difendere il parente. Subito dopo è stata ascoltata l’altra parte offesa, un cinquantenne, che ha ricapitolato quanto successo. “Fui aggredito da due persone e fui colpito alla testa alle spalle e rimasi stordito – ha affermato l’idraulico -. Uno dei tre uomini cercò di difendermi fino a quando io riuscì a risalire a bordo del mio mezzo e a chiudermi dentro. In quel momento uno di loro spaccò il finestrino con un cazzotto tentando di strapparmi il telefonino dalla mano e dallo specchietto retrovisore vidi che presero un trapano e la cassetta degli attrezzi dal portellone posteriore per poi andare via insieme. Poco dopo andammo in caserma e la refurtiva ci fu restituita in quanto i militari li bloccarono in breve tempo”. Sollecitato dalle domande del pm Eliana Dolce l’impiantista non è riuscito a distinguere con certezza l’unico testimone presente. Il dibattimento riprenderà il 14 settembre con l’audizione degli ultimi testi della pubblica accusa e l’esame degli imputati.

