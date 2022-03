Viterbo, mercato di Vetralla torna in via Roma. Il sindaco: "Lo abbiamo deciso insieme agli ambulanti"

10 marzo 2022 a





L’amministrazione comunale di Vetralla replica al gruppo di opposizione Passione civile, che ieri aveva criticato la scelta di far tornare il mercato in via Roma lanciando accuse di scarsa informazione in merito: “Il mercato - spiega in sostanza l’Amministrazione - torna in via Roma di concerto con gli ambulanti”.

“Sta già diventando un’abitudine - si legge nella nota diffusa ieri 9 marzo - assistere alle solite polemiche strumentali della minoranza, da parte di chi, per loro stessa ammissione, non ha più argomenti dopo cinque anni di fallimenti.

Ci riferiamo ad alcune notizie apparse sulla stampa assolutamente non rispondenti al vero. Rendiamo noto che l'operazione del mercato di via Roma è stata fatta nel pieno rispetto delle richieste degli ambulanti e concordata con gli stessi, nonché portata a conoscenza sia per mezzo di comunicazione ufficiale da parte della polizia locale sia tramite pec inviata ad ognuno di loro. Nessuna mossa a sorpresa, ma concordata con i diretti interessati e preceduta da una riunione durante la quale si è deciso di comune accordo di addivenire a questo ritorno alla normalità. L'esigenza di far sistemare gli ambulanti del comparto alimentare in piazza della Rocca, si era infatti resa necessaria durante la pandemia per rispettare tutti i criteri e le regole vigenti che il momento richiedeva. A quattro settimane dal 31 marzo, giorno della fine dell'emergenza, e concertando il ripristino dei banchi con gli operatori, proprio come erano sistemati precedentemente all'arrivo della pandemia, è stata revocata l'ordinanza covid, dando voce così alle richieste della maggioranza. Ognuno è tornato semplicemente al suo posto. Nessuna rivoluzione a senso unico, ma ascolto, rispetto e vicinanza ai cittadini che fanno legittime richieste”.

Conclude l’amministrazione comunale vetrallese: “Siamo aperti al dialogo con quei commercianti cui sono sopravvenuti problemi successivi e non determinati da questa amministrazione, per la risoluzione degli stessi e la eventuale ricollocazione del banco”.

