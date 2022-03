Viterbo, morta nello schianto sulla Cimina. Si indaga per omicidio stradale

09 marzo 2022 a

Schianto sulla Cimina, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, per poter eventualmente attribuire la responsabilità della morte di Valentina Rubino, la ragazza viterbese di 24 anni deceduta all’ospedale di Belcolle dopo alcuni giorni di agonia. Le indagini sono state affidate al pubblico ministero Michele Adragna, che con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Viterbo dovrà fare chiarezza sulle dinamiche del tragico incidente, che ad oggi presenta ancora diversi punti da chiarire.

Non è stato ancora accertato, infatti, chi fosse al volante dell’Alfa Romeo, intestata al padre di Valentina, nel momento in cui l’auto è finita fuori strada, schiantandosi poi contro un albero, all’altezza del km 11 della strada provinciale Cimina, nei pressi del bivio per San Martino al Cimino, verso le 2 di notte di mercoledì scorso. Secondo alcune indiscrezioni raccolte nella giornata di ieri, infatti, i due ragazzi egiziani - uno dei quali è il fidanzato della vittima-, che si trovavano a bordo dell’auto insieme a Valentina e ad una sua amica, tuttora ricoverata a Belcolle in gravi condizioni, avrebbero riferito ai carabinieri che alla guida dell’auto ci sarebbe stata proprio Valentina. Un racconto, questo, che però non convincerebbe gli inquirenti, in base ad alcuni rilievi che sarebbero stati effettuati nell’immediato anche sul veicolo, posto sotto sequestro, e che, appunto, porterebbero in altre direzioni. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, infatti, c’è anche quella che al volante dell’Alfa Romeo ci potesse essere proprio uno dei due ragazzi.

Da qui, appunto, l’apertura del fascicolo per omicidio stradale, che al momento è contro ignoti. L’ipotesi avanzata dai carabinieri, però, potrebbe trovare eventualmente riscontro attraverso la testimonianza, a questo punto decisiva, dell’amica di Valentina. La ragazza di 31 anni, come detto, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Belcolle. Non è in pericolo di vita, ma ad oggi non è ancora in grado di fornire elementi utili per il proseguo delle indagini. Potrebbe essere ascoltata nei prossimi giorni, mentre oggi pomeriggio nella camera mortuaria di Belcolle verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Valentina, al termine della quale i magistrati dovrebbero dare il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia e per la celebrazione dei funerali, che dovrebbero svolgersi domani o venerdì pomeriggio al massimo nella chiesa del Pilastro.

