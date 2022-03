Viterbo, il racconto di una 30enne: “Obbligata a prostituirmi da mio marito”

Valeria Terranova 08 marzo 2022 a

a

a

“Mio marito mi costringeva a prostituirmi. Era lui che procacciava i clienti”. Questo l’incipit della testimonianza agghiacciante di una trentenne, originaria della Romania e residente in un centro della provincia, che ad aprile del 2019 denunciò il coniuge per maltrattamenti in famiglia.

“Chiedeva ai clienti dai 50 ai 100 euro a prestazione ed era lui ad intascare le somme - ha raccontato la giovane -. A volte venivano a casa nostra e altre invece o mi venivano a prendere oppure mi accompagnava lui da loro. La cosa andò avanti per sei mesi circa. Mi costringeva a presentarmi vestita in modo succinto. Non mi resi conto di quello che stavo facendo. Non ero più io. Mi sentivo sporca”. La donna, incalzata dalle domande del pubblico ministero, ha rivelato ulteriori particolari: “Aveva il vizio di giocare alle macchinette e fumava marijuana. Quando provavo a dirgli che non ero più disposta ad andare a letto con altri uomini mi picchiava e mi insultava dandomi della ‘zingara’. Una volta mi puntò un coltello alla gola e intervenne il figlio, poi mi prese a calci e pugni, mi afferrò per i capelli e mi trascinò per terra. Tentai anche di suicidarmi assumendo dei farmaci. I litigi avvenivano anche davanti ai suoi figli. Sua figlia mi aiutò nei momenti difficili e mi convinse a denunciarlo, ma poi ritirai la querela”.

A tale proposito è stato sentito il comandante dei carabinieri della stazione presso cui si rivolse la presunta vittima. “Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione di degrado sociale in cui l’uno sfruttò la disperazione dell’altra e viceversa - ha riferito il militare -. La ragazza venne da noi per la remissione di querela, per paura ma, per dimostrarci che ci aveva detto la verità ci portò a casa sua e da sotto un divano tirò fuori un’agenda nella quale c’erano riportati tutti i nomi dei clienti. Sequestrammo il taccuino e il marito nel frattempo finì in carcere. Così iniziammo a indagare su cinque uomini che poi ascoltammo a sommarie informazioni”. Il dibattimento riprenderà il 24 novembre con l’audizione degli ultimi testimoni della pubblica accusa.

