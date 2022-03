Viterbo, vendita sede Banca d'Italia. Allegrini "Il Comune non se lasci sfuggire"

Roberto Pomi 07 marzo 2022 a

Viterbo

La vendita della sede cittadina della Banca d’Italia entra nella campagna elettorale. A trasformarla in un tema forte è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Laura Allegrini: “Il Comune - dice - non deve lasciarsi sfuggire la Banca d’Italia. L’ho detto più volte in Consiglio comunale. Lanciare un’opa è il primo punto del mio programma elettorale. Potrà essere una sede idonea agli uffici comunali. Ritrasferire in centro 300 dipendenti significa rivitalizzarlo concretamente”.

In effetti, Allegrini aveva mostrato, anche in tempi non sospetti, un certo interesse per l’immobile ed era stata la protagonista di un sopralluogo insieme all’ex assessore alla cultura di Palazzo dei Priori, e compagno di partito, Marco De Carolis: “E’ necessario – continua l’esponente di FdI - che il Comune di Viterbo faccia tutto quanto necessario per arrivare a formulare una proposta per l’acquisto, che consentirebbe di riportare al centro della città, e in un immobile di proprietà, molti degli uffici oggi ubicati fuori dalle mura, consentendo di far rinascere concretamente un quadrante da troppi anni in sofferenza per il venir meno di attività economiche e commerciali. A questa nuova sede si affiancherà la sede di piazza Fontana Grande (sia l’ex monastero che la Corte d’assise) il cui restauro è stato finanziato con le risorse per la rigenerazione urbana per circa 4,5 milioni di euro. Certamente, questo sarà un punto cardine del mio programma da candidata a sindaco nella prossima tornata elettorale: la riqualificazione e il rilancio del centro storico passa da scelte nette politico amministrative che non possiamo più rimandare”.

Una presa di posizione forte. Palazzo dei Priori infatti da un numero di anni di cui si è perso il conto tiene i propri uffici in stabili di cui non è proprietario. Un fatto che svuota le casse comunali nel pagamento continuo di affitti. Soldi che potrebbero invece servire per coprire rate di mutui finalizzati all’acquisto di beni che rimarrebbero nel patrimonio di tutti i cittadini. Sul sito della Banca d’Italia a proposito dello stabile di Viterbo si propone o una vendita in blocco o per suddivisione in lotti. Nel primo caso abbiamo l’offerta di una metratura commerciale di 7.114 mq. Nel secondo l’offerta di 5.657 mq commerciali e 1.475 residenziali. La vendita sarà svolta all’asta.

