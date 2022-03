Viterbo, scritte blasfeme all'ingresso del Santuario Madonna ad Rupes a Castel Sant'Elia

Alfredo Parroccini 06 marzo 2022 a

Grande sconcerto e rammarico ha suscitato tra la comunità castellese la scoperta di alcune scritte di cattivo gusto, di colore rosso, che hanno imbrattato il tabellone di ingresso del famoso santuario mariano di Castel Sant'Elia. Un grave episodio che mai si era registrato nel passato .

Sulla bacheca di ingresso del santuario della Madonna ad Rupes, che avvisa i fedeli e i turisti di trovarsi in un luogo sacro di preghiera e di silenzio, alcune persone incivili e non rispettose della spiritualità cattolica del luogo, hanno vergato frasi del tutto improprie ed offensive: “sionism, satan, la terra è piatta, falso”.

La scoperta di questo atto vandalico ha suscitato sorpresa e profondo rammarico tra la comunità dei padri Micheliti che vivono e gestiscono da anni il Santuario della Madonna ad Rupes che, ricordiamo, essere la patrona della Diocesi di Civita Castellana.

Sul sito del santuario i padri Micheliti hanno commentato questo increscioso episodio con questa semplice ma significativa dichiarazione: “La mancanza di rispetto è una violenza vera e propria del proprio territorio intimo che può essere consumata in molti modi e su tanti livelli. A volte è esposta, sbandierata, altre invece é ben nascosta, tanto che si fa fatica a riconoscerla”.

Anche il sindaco Vincenzo Girolami é rimasto molto amareggiato per quanto successo. “Chiedo profondamente scusa - ha dichiarato -, per l’intera comunità che rappresento. Sono rammaricato e nello stesso tempo preoccupato, perché purtroppo a questi individui maleducati, manca il gusto del decoro, manca il gusto del rispetto e del vivere, manca sostanzialmente il gusto del futuro. Per tutti i castellesi il santuario mariano rappresenta oltre ad un importantissimo luogo spirituale, anche un ambiente protettivo e familiare presente nel nostro dna”.

Il dispiacere per quanto accaduto è espresso anche da numerosi cittadini sui social. Questi i commenti: “La stupidità e l’ignoranza danno frutti marci”; “La cattiveria non ha limite”; “Queste scorribande di irresponsabili non c'erano la vera fonte che le genera è la mancanza di controllo genitoriale, mancanza di educazione e perrmissivismo”; “Il Signore aiuti questi incoscienti e le loro famiglie”.

L’atto vandalico commesso nei confronti del santuario ha quindi destato una condanna unanime, ma induce anche ad una seria riflessione. Si tratta di un gesto di cattivo gusto perpetrato da gente superficiale ed ignorante o un attacco blasfemo da parte di chi avversa la fede cattolica?

