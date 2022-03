Viterbo, turismo. Un nuovo cammino tra le bellezze di Blera, Villa San Giovanni in Tuscia e Barbarano

Daniela Venanzi 06 marzo 2022 a

Secondo gli studi di uno dei fondatori del cammino dei Tre Villaggi, Damiano Fabbri 37 anni, questo dovrebbe essere il cammino più piccolo d'Italia nel suo genere, con partenza da Villa San Giovanni in Tuscia, passando per Blera e Barbarano Romano.

“Un cammino ad anello trekking escusionistico di un giorno, nella Tuscia viterbese ideato e organizzato dall'associazione culturale Stay Freedom della stessa Villa San Giovanni in Tuscia - racconta Damiano - per una lunghezza di 20 chilometri, una altitudine di 403 metri di massima e una minima di 199 metri. La difficoltà è medio/difficile, inutile nasconderlo - spiega ancora Damiano Fabbri - insomma non si tratta di una semplice passeggiata ma di un percorso a tratti abbastanza arduo ma che mosso dalla passione diventa una immersione nella bellezza naturale paesaggistica e nella storia".

Ma come vi è venuto in mente di organizzare questo cammino?

“Dall'arte del camminare - continua a spiegare Fabbri - io la chiamo così. E insieme ad altri ragazzi con cui condivido la stessa passione abbiamo deciso di organizzare il tutto. Sono otto o nove ore di escursione, ma c'è un mondo impressionante di natura incontaminata e a volte selvaggia che si intreccia con la storia e l'archeologia da vedere. Il tutto passando dai tre borghi interessati dal tratto, vale a dire Villa San Giovanni, Blera e Barbarano Romano, che sono autentiche meraviglie, compreso il parco Marturanum".

Come si può partecipare al cammino dei Tre Villaggi?

“Si accede previa prenotazione presso la nostra associazione, con la partenza il giorno stabilito dalla sede di Piazza Savoia 2, dei camminatori. Qui saranno accolti dotati delle indicazioni comprensive di mappa del percorso da affrontare. Su ogni mappa oltre all'itinerario con leggenda, storia dei paesi e diario di cammino saranno presenti le credenziali e indirizzi (bar, ristoranti, museo, eccetera) dove mettere l'apposito timbro nei vari paesi. Al termine dell'intera giornata, il camminatore torna alla sede dove l'associazione consegnerà il meritato Testimonium del Viandante Etrusco”.

Chi è con lei in questa avventura così appassionante?

“Il nostro è un gruppo misto e affiatato, oltre a me ci sono Alex Stefani, Marco Coletta, Marialaura Gasbarri, Valerio Gabrielli, Elisabetta Di Marco, Pasquale Abate, Serena Caprari, Paolo Stefani e Tiziano Fabbri. Tutti pronti ad aspettare le avventure dei prossimi camminatori. Le bellezze della Tuscia e la nostra natura li aspettano".

