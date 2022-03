Viterbo, reddito di cittadinanza a 6.046 nuclei familiari della Tuscia

Massimiliano Conti 06 marzo 2022 a

Sono 6.046 i nuclei familiari viterbesi percettori di reddito di cittadinanza secondo gli ultimi dati Inps aggiornati al gennaio scorso. Complessivamente le persone che beneficiano del sussidio nella nostra provincia sono 12.310. Su un totale di 307 mila residenti, vuol dire il 4% della popolazione. Un numero importante, tenendo anche conto che il reddito di cittadinanza non è l’unica misura di sostegno alle famiglie esistente. Rispetto allo stesso periodo del 2021 c’è stato un aumento delle erogazioni. A gennaio 2021, sempre secondo i dati Inps, i nuclei percettori del sussidio, cavallo di battaglia del M5S, erano stati 5.874, ma con un numero leggermente maggiore delle persone coinvolte: 12.337. Il dato si spiega probabilmente con un incremento delle richieste da parte dei single o dei nuclei familiari meno numerosi. L’importo dei sussidi si aggira mediamente sui 544 euro.

A gennaio si è registrata invece una netta flessione del numero dei viterbesi che hanno presentato domanda per avere il reddito: 436, pari, allo 0,4% della popolazione. Rispetto allo stesso mese del 2021 la massa dei richiedenti è diminuita di 325 unità, in linea con l’andamento nazionale. Teoricamente la flessione delle richieste potrebbe essere dovuta al fisiologico restringersi della platea degli aventi diritto. Come dire: chi può chiedere il sussidio probabilmente lo ha già fatto e probabilmente già lo percepisce. Ma va considerato anche l'effetto deterrenza che possono aver avuto sui furbi anche i numerosi casi registrati nell’ultimo anno, in provincia di Viterbo così come nel resto d’Italia, di persone che percepivano i debitamente il sussidio e che sono state scoperte e denunciate.

Più in generale, nel Lazio i redditi di cittadinanza erogati a gennaio 2022 sono stati 127 mila per un totale di 264.244 persone coinvolte. Nel gennaio dello scorso anno i nuclei percettori erano stati 112 mila per circa 243 mila cittadini interessati. In numeri assoluti a livello regionale, e non solo regionale, è ovviamente la provincia di Roma a fare la parte del leone, con 93 mila famiglie assistite a gennaio 2022 e un totale di 192 mila persone beneficiarie.

In lieve aumento a Viterbo e provincia anche il numero delle famiglie che ricevono la pensione di cittadinanza: 687 a gennaio 2022 contro le 674 dello scorso anno. L’assegno in questo caso si aggira in media sui 273 euro.

