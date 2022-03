Viterbo, morte cerebrale per la ragazza rimasta ferita nell'incidente sulla Cimina

05 marzo 2022 a

Dichiarata la morte cerebrale della ragazza di 24 anni che mercoledì 2 marzo alle 2 di notte era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sulla Cimina in direzione Viterbo. Si tratta di Valentina Rubino, crescita nel quartiere Pilastro. Per tutta la giornata di venerdì 4 marzo le notizie sulle sue condizioni si erano rincorse finché dopocena non è stato il fratello Vincenzo a dare la tragica notizia. "Purtroppo mia sorella non c'è più, il decesso verrà dichiarato domani (5 marzo, ndr). Pr favore lasciateci al nostro dolore".

La ragazza era giunta in ospedale in condizioni disperate dopo l'incidente avvenuto sulla Cassia Cimina all'altezza del bivio con San Martino. L'Alfa Romeo con quattro persone a bordo è finita contro un albero. La comitiva tornava da una serata in discoteca per il martedì grasso. Grave, ma non in pericolo, un'amica mentre sono rimasti feriti in maniera meno grave i due ragazzi che erano in auto con loro, compreso il conducente.

Giovedì c'è stata una gara di solidarietà per donare il sangue necessario all'intervento che i medici di Belcolle hanno tentato per salvarle la vita. Ma le lesioni, specie quelle alla testa, erano troppo gravi.

