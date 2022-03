Viterbo, Banca d'Italia. In vendita la sede di via Marconi

05 marzo 2022 a

a

a

La Banca d’Italia prosegue nell’attività di dismissione del patrimonio immobiliare non più utilizzato per fini istituzionali. Nella sezione “Beni Immobili” del sito web sono pubblicati gli avvisi di vendita di immobili a Enna, Nuoro, Terni e Viterbo. Le manifestazioni di interesse andranno presentate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti in ciascun avviso di vendita.

In vendita il complesso immobiliare sito di Largo Guglielmo Marconi in blocco oppure per singoli lotti, con una procedura di vendita senza base d’asta.

Auto con pubblicità. Abf stabilisce la parziale risoluzione del finanziamento: 150 vittime nella Tuscia

L’edificio è ubicato all’interno del centro storico con ingressi principali su via Guglielmo Marconi ai numeri e su Largo Guglielmo Marconi. Il solo piano seminterrato ha un accesso da Piazza della Repubblica. Il complesso immobiliare viene offerto in vendita in blocco, per una superficie commerciale complessiva di circa 7.114 mq, oppure per singoli lotti: circa 5.657 mq relativi alla componente con prevalente destinazione d’uso direzionale e un altro lotto di circa 1.457 mq relativi alla componente dell’immobile con prevalente destinazione d’uso residenziale.

Superbonus, Rotelli (FdI): "Ennesimo cambiamento del governo"

Come detto la vendita sarà senza base d’asta anche se per presentare un’offerta bisognerà depositare una cauzione di 100 mila euro per l’intero lotto, 60 mila per il lotto A e 40 mila per il lotto B. Per informazioni si può consultare il bando sul sito di Bankintalia.



Bonus edilizia e ristrutturazioni. Belli (Ance): "Scegliere con cura le ditte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.