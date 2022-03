Viterbo, caso Alex Schwazer. Alessandro Donati racconta I signori del doping. Appuntamento il 16 marzo

05 marzo 2022 a

Alessandro Donati sarà a Viterbo per presentare il suo ultimo libro “I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer”. L’appuntamento è per mercoledì 16 marzo alle ore 18.30 (ingresso libero fino a esaurimento posti) presso l’Auditorium di Unindustria in via Faul. L’allenatore e simbolo mondiale della lotta per lo sport pulito tornerà a parlare dell’incredibile vicenda - nata con la positività riscontrata alla vigilia delle Olimpiadi di Rio del 2016 e conclusasi nel 2021 con l’assoluzione con formula piena per Schwazer - che lo ha visto protagonista nella veste di allenatore del marciatore altoatesino e che ha raccontato nel libro.

All’incontro, che sarà moderato dal giornalista di RaiSport Massimiliano Mascolo, interverrà Michelangelo Giampietro, medico dello sport della Asl di Viterbo, specializzato in scienze dell’alimentazione che negli anni ha seguito vari atleti nazionali e olimpici tra i quali lo stesso Alex Schwazer. I signori del doping racconta l’agguato che fa saltare al marciatore italiano le Olimpiadi di Rio 2016; e poi, ancora, la falsificazione di provette, le menzogne e un intrigo internazionale che porta fino in Russia per un giro d’affari stellare. Nel 2021, viene riconosciuta l’innocenza dell’atleta dalla giustizia ordinaria (la procura di Bolzano) ma non dalla giustizia sportiva.

Quello tra Donati e Schwazer, scrive Attilio Bolzoni nella prefazione del volume, è “un incontro fra due emarginati, il campione caduto nel fango con il desiderio di riprendersi il suo onore e il grande allenatore isolato dal potere sportivo per le sue violente denunce. Il branco come avrebbe mai potuto tollerare questo legame dagli imprevedibili effetti? E come avrebbe mai potuto perdere quest’occasione? Farli fuori tutti e due in un solo colpo: con una provetta”. Maestro dello sport specializzato nell’atletica leggera, Alessandro Donati è il simbolo mondiale della lotta contro il doping. L’incontro è organizzato con il supporto e in collaborazione con Ance Viterbo e Tuscia Film Fest.

