Guerra, bambini ucraini a Viterbo. In campo anche l'associazione Eta Beta

“M’ama dalla parte dei bambini”, attraverso la sede di Roma e con il progetto “Ospitazione”, si è già mossa durante il conflitto in Afghanistan per sensibilizzare le famiglie disponibili ad accogliere minori durante l’emergenza.

“E così, come fatto in quel frangente - spiega Karin Falconi, vice presidente dell’associazione - ci siamo subito mossi per affrontare anche questa drammaticità rispetto alla guerra in Ucraina. Spesso sono proprio i bambini a pagare il prezzo più alto. La necessità di intervenire per questi piccoli, accompagnati dalle loro mamme nelle abitazioni di famiglie che si mostrano sensibili e pronte a ospitarli, è uno dei modi per fare fronte alle immediate esigenze, quelle di un posto dove stare. Certo, tutto deve essere fatto sotto il controllo del Ministero e soprattutto con quello dei servizi sociali. Qui non si tratta di prendere in affido o in adozione un bambino, ma di prendere temporaneamente in casa un piccolo nucleo fatto per lo più di una mamma con un bambino o con più bambini. Una situazione complessa che richiede molta attenzione. E’ vero anche che non ci aspettavamo una risposta così ampia, gli italiani quando c’è una reale necessità rispondono. Infatti - continua a spiegare Karin - in 48 ore ci sono arrivate 18 mila disponibilità da tutta Italia, di queste, solo il 30% con pregresse esperienza, il 70% disponibili a ospitare solo un bambino, e il 20-30% invece disponibili ad accogliere il nucleo mamma bambino. Cosa che ostacola un po’, visto che la maggioranza delle necessità riguarda proprio questa ultima esigenza”.

Solo nel centro Italia, tra Umbria Toscana e Lazio, le disponibilità sono state ben tremila e anche su Viterbo la solidarietà su questo fronte è già scattata. La segnalazione pare sia partita da una mamma dell’associazione Eta Beta, che si occupa di bambini con disabilità, e di messaggio in messaggio ha richiamato praticamente l’attenzione di numerose famiglie. Francesca Burla presidente di Eta Beta, parla di un imminente riunione del direttivo proprio per discutere di questo: “Avevamo già pensato di muoverci e di essere vicini ai bambini e alle loro famiglie - spiega Francesca Burla - e mi fa piacere che ci sia già stato qualcuno che abbia segnalato questa ottima iniziativa. Ancora non abbiamo fatto in tempo ma sicuramente vedremo come poter rispondere anche a questo appello. D’altra parte i bambini e le loro mamme sono una priorità in questa che è una guerra assurda”.

