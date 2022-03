Viterbo, morto Federico Fabbio. Pallavolo in lutto, i funerali al Duomo il 5 marzo

05 marzo 2022 a

Aveva deciso di tornare in campo nonostante quel brutto male che lo aveva colpito. Ma alla fine, dopo una lunga battaglia, si è dovuto arrendere. Si è spento nella serata di giovedì Federico Fabbio, trentenne viterbese noto nel mondo della pallavolo. In passato aveva militato nel Tuscania Volley e attualmente vestiva i colori dell’Ecosantagata Civita Castellana. Tutto il mondo dello sport, ed in particolare quello del volley, è in lutto per il triste destino che è toccato al trentenne che, fino all’ultimo, ha lottato per sconfiggere il male che lo aveva colpito.

Si era laureato in scienze motorie da qualche mese e poco dopo ha scoperto di neuroblastoma. Sono iniziate le difficilissime terapie che il giovane ha affrontato con coraggio e tenacia, tanto che lo scorso novembre era riuscito a tornare in palestra ed a entrare in campo anche per uno scampolo di partita contro il Magione. Ma nelle ultime settimane la sua situazione si era aggravata e giovedì è deceduto.

Giocava centrale. A Tuscania, Civita Castellana, Viterbo. Aveva 30 anni. Figlio di Andrea, avvocato e conosciuto professore dell’Istituto Magistrale Santa Rosa di Viterbo e Roberta.

Tanti i messaggi di cordoglio a iniziare da quello degli avvocati del foro di Viterbo: “Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Viterbo a nome di tutto il foro esprime al collega Andrea Fabbio e ai suoi familiari il sentimento di umana vicinanza e partecipazione per la dolorosissima perdita del figlio Federico”, si legge in una nota firmata dal presidente dell’Ordine di Viterbo Stefano Brenciaglia.

Tantissimi i messaggi sui social. La sua squadra - l’Ecosantagata Civita Castellana - avrebbe dovuto giocare oggi al Palasmargiassi contro la Rossi ascensori Foligno, nella valida per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di serie B girone F. Ma la partita, vista la grave perdita e il lutto, è stata rinviata per lutto a data da destinarsi.

La decisione è stata presa dalla Federazione italiana pallavolo in seguito alla richiesta dell’Ecosantagata, sconvolta solo poche ore fa dalla notizia della scomparsa del suo giocatore Federico Fabbio. “In questo momento di terribile sofferenza per tutti coloro che hanno conosciuto Federico, l’Ecosantagata Civita Castellana si stringe in particolare al dolore dei suoi cari”, si legge in una nota della società civitonica dove giocava lo sfortunato pallavolista che aveva scelto di restare a Civita ad inizio stagione.

I funerali di Federico Fabbio si terranno sabato 5 marzo alle 15 al duomo di Viterbo.



